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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatı korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatı kızı Yasmin'i aşktan korkutmuş... Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in konuğu oldu. İkili arasında geçen diyaloglar magazin gündeminde yerini alırken, Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'in Instagram'dan bir takipçisinin "Aşktan korkuyorsun" yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den gelen o yanıt...

24.01.2021 10:24 - Son Güncelleme: 24.01.2021 10:33
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekeye devam ediyor. Önceki gün İbrahim Tatlıses'e konuk olan babası Mehmet Ali Erbil'i izlediğine yönelik paylaşımlar yapan ve sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil, bir takipçisinin aşk sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatı korkuttu

Sosyal medya pozları ve güzelliği ile güzelliğiyle dikkatlerine üzerine çeken 25 yaşındaki genç kıza bir takipçisi "Aşktan korkuyorsun" yorumunda bulundu. Yasmin Erbil'in yanıtı, olay oldu. Genç kız, "Senin de baban Mehmet Ali Erbil olsa korkardın" cümlesiyle duygularını açıkça dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatı korkuttu

Yasmin'in olay yaratan çıkışı, başından beş evlilik geçen ve sayısız güzelle birlikte olan babası nedeniyle erkeklere güvenmediğini ima eder gibiydi. 63 yaşındaki Mali'nin beş evliliğinden de toplam üç çocuğu bulunuyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil...

İbo Show'un dün akşamki bölümüne Mehmet Ali Erbil'le yapılan özel röportaj damga vurdu. Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekrandan uzak kalan Mehmet Ali Erbil merak edilenleri anlattı. Eski günlerden bahseden Tatlıses ve Erbil duygusal anlar yaşadı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil...

Pandemi sürecinde evinden dışarı çıkamadığını söyleyen ünlü şovmen Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine espriyi patlattı.