Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatı korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekeye devam ediyor. Önceki gün İbrahim Tatlıses'e konuk olan babası Mehmet Ali Erbil'i izlediğine yönelik paylaşımlar yapan ve sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil, bir takipçisinin aşk sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü.