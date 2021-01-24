Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatı korkuttu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatı kızı Yasmin'i aşktan korkutmuş... Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in konuğu oldu. İkili arasında geçen diyaloglar magazin gündeminde yerini alırken, Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'in Instagram'dan bir takipçisinin "Aşktan korkuyorsun" yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den gelen o yanıt...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil takipçisine öyle bir yanıt verdi ki... İbo Show konuğu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekeye devam ediyor. Önceki gün İbrahim Tatlıses'e konuk olan babası Mehmet Ali Erbil'i izlediğine yönelik paylaşımlar yapan ve sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil, bir takipçisinin aşk sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü.