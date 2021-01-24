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    • Magazin
    • 24.01.2021 18:05
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    • 24.01.2021 18:05
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    de feci kaza! Miran ölecek mi? yeni bölümde Azize Aslanbey’e ne olacak?

    Ocak ayında tarlada, bahçede yapılacak işler neler? Ocak'ta hangi sebze, meyveler ekilir, dikilir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bahçeye ekerek doğal meyve ve sebzeler tüketmek isteyen vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıü ile bu akşam yayınlanacak ve heyecan dolu sahneleri ile yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. yeni bölümde Fisun Aslanbey oğlu Harun’un ölüm haberiyle yıkılacak ve intikam peşine düşecek. Miran’ı hedef olarak belirlerken feci bir trafik kazası ile karşı karşıya kalan Miran’ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. de Fisün hanımın kaçırdığı Azize Aslanbey’e ne olacak? sorusunun yanıtı da araştırılır oldu. İşte yaşanacaklar…yor ve tarımsal işlere merak de bu noktada daha da fazlalaşıyor. İşte Ocak ayında yapılacak tarım işleri…

    takvim.com.tr
    Hercai 56. bölümde feci kaza! Miran ölecek mi?

    Hercai 56. Bölüm için heyecan dolu geri sayım başladı. ATV'de Pazar akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi için nefesler tutuldu. Her bölümünde heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizide yaşanan feci kazada Miran'a ne olacağı merak konusu. Oğlunun öldüğünü öğrenen ve bunu Azize'nin yaptığını düşünen Fisun Aslanbey artık daha tehlikelidir ve yapacakları herkesi korkutacak. İşte Hercai yeni bölümde yaşanacak olaylar…

    HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Herkesin kaybedeceği bir şey vardır..."

    Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder. Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar. Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur. Füsun'a engel olmak isteyen Azize, Hazar'ı ve Miran'ı koruyabilmek için hayatını ortaya koyarken Miran ise Dilşah'ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.

        HERCAİ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

        Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Tansu Taşanlar, Serdar Özer, Oyan Unustası, Gülçin Hatıhan, Feride Çetin gibi başarılı isimler yer alıyor

        HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Hercai dizisi Mardin Midyat'a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte.
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        Haberler Magazin Hercai 56. bölümde feci kaza! Miran ölecek mi? Hercai yeni bölümde Azize Aslanbey’e ne olacak?