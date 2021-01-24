Hercai 56. Bölüm için heyecan dolu geri sayım başladı. ATV'de Pazar akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi için nefesler tutuldu. Her bölümünde heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizide yaşanan feci kazada Miran'a ne olacağı merak konusu. Oğlunun öldüğünü öğrenen ve bunu Azize'nin yaptığını düşünen Fisun Aslanbey artık daha tehlikelidir ve yapacakları herkesi korkutacak. İşte Hercai yeni bölümde yaşanacak olaylar…
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Herkesin kaybedeceği bir şey vardır..."
Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder. Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar. Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur. Füsun'a engel olmak isteyen Azize, Hazar'ı ve Miran'ı koruyabilmek için hayatını ortaya koyarken Miran ise Dilşah'ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.