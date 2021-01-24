Özlem Tunca kimdir, kaç yaşında? Özlem Tunca'nın eşi Yasin Esirgenç kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananalar arasında yer alıyor. Kanal 7'de sunduğu programlarla izleyici karşısına çıkan ve keyifli anlar yaşatan başarılı sunucunun hayatı, daha önce sunduğu programlar merak konusu oldu. İşte Özlem Tunca ile ilgili tüm bilgiler…
ÖZLEM TUNCA KİMDİR?
Özlem Tunca 23 Ocak 1985 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokula Ankara'da Çankaya İlköğretim okulu'nda başladı. Ortaokulu Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde bitirdi. Ardından, babası Tümgeneral Melih Tunca'nın görevi nedeniyle yurt dışına, Belçika'ya taşındılar. Liseye Shape International American High School (SAHS)'da başladı. 2 yıl burda kaldıktan sonra, eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı ve bu okuldan mezun oldu.
Başarılı bir öğrenci olan Özlem Tunca, üniversite hayatına Kıbrıs'ta devam etti. Girne American Üniversitesi Basın-Yayın & RTS bölümünden dereceyle mezun olan Tunca, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de birçok televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Şuanda Yasin Esirgenç ile beraber, kendinelerine ait yapım şirkentinde (Mert Film) yapımcılık yaptığı gibi sunuculuk görevini de devam ettiriyor.
Sunuculuğunu üstlenmiş olduğu ''Türkiye Özlemi'' isimli kültür-sanat ve gezi programı birçok makamdan takdire layık görüldüğü gibi, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da takdire layık görülmüştür.