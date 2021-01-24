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    • 24.01.2021 16:51
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    • 24.01.2021 16:56
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    Gündemde özellikle gündüz kuşağını yakından takip eden izleyiciler , ? Sorularına yanıt arıyor. Kanal 7’de hafta içi Mutfağım Şahane hafta sonu ise Dünyayı Geziyorum programı ile ekran karşısına çıkan hem eşi hem de oğlu Yakupcan ile birlikte sunuyor. Başarılı sunucunun hayatına dair bilgiler de çok sık gündem konusu oluyor ve araştırılıyor. , , ? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

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    Özlem Tunca kimdir, kaç yaşında?

    Özlem Tunca kimdir, kaç yaşında? Özlem Tunca'nın eşi Yasin Esirgenç kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananalar arasında yer alıyor. Kanal 7'de sunduğu programlarla izleyici karşısına çıkan ve keyifli anlar yaşatan başarılı sunucunun hayatı, daha önce sunduğu programlar merak konusu oldu. İşte Özlem Tunca ile ilgili tüm bilgiler…

    ÖZLEM TUNCA KİMDİR?

    Özlem Tunca 23 Ocak 1985 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokula Ankara'da Çankaya İlköğretim okulu'nda başladı. Ortaokulu Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde bitirdi. Ardından, babası Tümgeneral Melih Tunca'nın görevi nedeniyle yurt dışına, Belçika'ya taşındılar. Liseye Shape International American High School (SAHS)'da başladı. 2 yıl burda kaldıktan sonra, eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı ve bu okuldan mezun oldu.

    Başarılı bir öğrenci olan Özlem Tunca, üniversite hayatına Kıbrıs'ta devam etti. Girne American Üniversitesi Basın-Yayın & RTS bölümünden dereceyle mezun olan Tunca, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de birçok televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Şuanda Yasin Esirgenç ile beraber, kendinelerine ait yapım şirkentinde (Mert Film) yapımcılık yaptığı gibi sunuculuk görevini de devam ettiriyor.

    Sunuculuğunu üstlenmiş olduğu ''Türkiye Özlemi'' isimli kültür-sanat ve gezi programı birçok makamdan takdire layık görüldüğü gibi, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da takdire layık görülmüştür.

        Programları:

        Dünyayı Geziyorum - Kanal 7
        Dünyayı Geziyorum - Kanaltürk
        Türkiye Özlemi III - Cine5
        İstanbul Özlemi - Cine5
        Türkiye Özlemi II - Cine5
        Özlem'in Mutfağı - Kanal 3
        Mehmetçik - TRT 1

        Türkiye Özlemi - Fenerbahçe TV
        Mehmetçik - Show Tv
        Mehmetçik - Kanal 1
        Özlem Tunca İle Sıra dışı İşler - Kanal A
        Sıra Dışı İşler - Kanal A
        Profesyonel Yaşam - Kanal A
        Mutfak Keyfi - Kanal A
        Akşam Saati - Genç TV / Kıbrıs
        Avandgarde(Magazin) - Genç TV /Kıbrıs


        Diziler:
        Cennet Mahallesi- Konuk Oyuncu- Show TV
        Gönül Salıncağı- TRT1/ Dr. Elif
        Tatlı Bela Fadime- Star TV/Helime

        YASİN ESİRGENÇ KİMDİR?

        Yasin Esirgenç Hacettepe Üniversitesi Radyo Tv Sinema Bölümü mezunudur. Kariyerine sunucu ve yönetmen olarak devam etmektedir. Uzun süre Dünyayı Geziyorum programı ile çalışmalarını sürdürmüş, günümüzde ise Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Dünyanın Tadı isimli programı sunmaktadır. Dünyanın lezzetlerini Türk ekran severler ile buluşturmaktadır.

        2013 yılında Dominik'te plajda unutulmaz bir düğünün ardından Özlem Tunca ile evlenmiştir.

        Bu evliliğinden 2014 doğumlu Yakupcan Melih Tunca isminde bir oğlu vardır. Eşi Özlem Tunca Program döneminde evladını dünyaya getirmiş, oğlu henüz 40 günlük iken birlikte dünyayı gezmeye devam etmiş ve programı sunmuştur.
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        Haberler Magazin Özlem Tunca kimdir, kaç yaşında? Özlem Tunca’nın eşi Yasin Esirgenç kimdir, kaç yaşında, nereli?