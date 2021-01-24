Başarılı bir öğrenci olan Özlem Tunca, üniversite hayatına Kıbrıs'ta devam etti. Girne American Üniversitesi Basın-Yayın & RTS bölümünden dereceyle mezun olan Tunca, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de birçok televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Şuanda Yasin Esirgenç ile beraber, kendinelerine ait yapım şirkentinde (Mert Film) yapımcılık yaptığı gibi sunuculuk görevini de devam ettiriyor.

Sunuculuğunu üstlenmiş olduğu ''Türkiye Özlemi'' isimli kültür-sanat ve gezi programı birçok makamdan takdire layık görüldüğü gibi, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da takdire layık görülmüştür.