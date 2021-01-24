Kolay ulaşılabilir olması, bir sonraki bölümü bekleme olmaması, reklam gösterilmemesi, orijinal yapımların olması gibi sebeplerden dolayı Netflix en çok dizi ve film izlenen dijital platformalardan biri oluyor. Bu noktada IMDB puanı yüksek Netflix dizi önerileri çok sık araştırılıyor. Netflix'te izlenebilecek IMDB'si yüksek yabancı dizilerin listesi haberimizde yer alıyor. Siz de ilgi alanınıza en çok dahil olan ve IMDB'si yüksek Netflix dizilerini inceleyebilirsiniz.