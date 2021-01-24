Kolay ulaşılabilir olması, bir sonraki bölümü bekleme olmaması, reklam gösterilmemesi, orijinal yapımların olması gibi sebeplerden dolayı Netflix en çok dizi ve film izlenen dijital platformalardan biri oluyor. Bu noktada IMDB puanı yüksek Netflix dizi önerileri çok sık araştırılıyor. Netflix'te izlenebilecek IMDB'si yüksek yabancı dizilerin listesi haberimizde yer alıyor. Siz de ilgi alanınıza en çok dahil olan ve IMDB'si yüksek Netflix dizilerini inceleyebilirsiniz.
IMDB PUANI YÜKSEK NETFLİX DİZİ ÖNERİLERİ
Peaky Blinders - Suç / Drama - IMDB: 8.8
Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory gibi isimlerin rol aldığı Peaky Blinders, 1919'lu yıllardan itibaren İngiltere'nin Birmingham şehrinde etkin olan Peaky Blinders çetesini anlatıyor. Çetenin lideri Tommy Shelby daha güçlü olabilmek için gözünü karartmış bir mafya babasıdır. Peaky Blinders çetesini ve dolayısıyla Shelby'yi durdurma görevi Müfettiş Chester Campbell'ındır. En iyi yabancı diziler listesine girebilecek Peaky Blinders'ta Tommy Shelby rolünde Cillian Murhpy oldukça başarılı bir iş çıkarıyor.
Anne With An E - Dönem / Dram - IMDB: 8.7
Anne isimli çocuk karakterin üzerine kurgulanmış olan bu Netflix dizisi 'Anne of Green Gables' kitabının uyarlaması. Kanada-ABD ortak yapımı Anne With An E dizisinde Anne'in anne ve babasının vefatı üzerine yaşadığı zorluklar izleyiciyi etkisi altına alıyor. Hali hazırda 3 sezonu bulunan ve final yapan bir dizi.