Anne With An E - Dönem / Dram - IMDB: 8.7

Anne isimli çocuk karakterin üzerine kurgulanmış olan bu Netflix dizisi 'Anne of Green Gables' kitabının uyarlaması. Kanada-ABD ortak yapımı Anne With An E dizisinde Anne'in anne ve babasının vefatı üzerine yaşadığı zorluklar izleyiciyi etkisi altına alıyor. Hali hazırda 3 sezonu bulunan ve final yapan bir dizi.