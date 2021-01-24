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    • Magazin
    • 24.01.2021 18:48
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    • 24.01.2021 18:48
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    ! 'te izlenebilecek IMDB'si yüksek yabancı diziler!

    gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Pandemiden dolayı evde çok vakit geçiren vatandaşlar dizi ve film izleyerek vakitlerini güzel şeylerle doldurmak istiyor. Zaman kaybı olmaması ve sıkılmamak amacıyla arama motorları üzerinden sıkça ! 'te izlenebilecek IMDB'si yüksek yabancı diziler sorgulaması yapılıyor. IMDB puanı yüksek olan ve sikça izlenen Netflix dizilerini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    IMDB puanı yüksek Netflix dizi önerileri!

    Kolay ulaşılabilir olması, bir sonraki bölümü bekleme olmaması, reklam gösterilmemesi, orijinal yapımların olması gibi sebeplerden dolayı Netflix en çok dizi ve film izlenen dijital platformalardan biri oluyor. Bu noktada IMDB puanı yüksek Netflix dizi önerileri çok sık araştırılıyor. Netflix'te izlenebilecek IMDB'si yüksek yabancı dizilerin listesi haberimizde yer alıyor. Siz de ilgi alanınıza en çok dahil olan ve IMDB'si yüksek Netflix dizilerini inceleyebilirsiniz.

    IMDB PUANI YÜKSEK NETFLİX DİZİ ÖNERİLERİ

    Peaky Blinders - Suç / Drama - IMDB: 8.8

    Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory gibi isimlerin rol aldığı Peaky Blinders, 1919'lu yıllardan itibaren İngiltere'nin Birmingham şehrinde etkin olan Peaky Blinders çetesini anlatıyor. Çetenin lideri Tommy Shelby daha güçlü olabilmek için gözünü karartmış bir mafya babasıdır. Peaky Blinders çetesini ve dolayısıyla Shelby'yi durdurma görevi Müfettiş Chester Campbell'ındır. En iyi yabancı diziler listesine girebilecek Peaky Blinders'ta Tommy Shelby rolünde Cillian Murhpy oldukça başarılı bir iş çıkarıyor.

    Anne With An E - Dönem / Dram - IMDB: 8.7

    Anne isimli çocuk karakterin üzerine kurgulanmış olan bu Netflix dizisi 'Anne of Green Gables' kitabının uyarlaması. Kanada-ABD ortak yapımı Anne With An E dizisinde Anne'in anne ve babasının vefatı üzerine yaşadığı zorluklar izleyiciyi etkisi altına alıyor. Hali hazırda 3 sezonu bulunan ve final yapan bir dizi.

        Lupin - Suç - IMDB: 7.8

        Lupin, George Kay ve François Uzan tarafından ekranlara taşınan, Paris'te geçen bir soygun macerasını anlatan bir Fransız tv dizisidir. Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.

        The Crown - Politik / Dram / Gerilim - IMDB: 8.1

        Netflix'in çok izlenen dizilerinden birisi olan The Crown, Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını ve kapalı kapılar ardında dönen olayları anlatıyor.

        Sherlock - Suç / Gizem - IMDB: 9.1

        Arthur Conan Doyle kitabını yazdığında bu kadar popüler olacağını tahmin edermiydi bilinmez ama Sherlock hem film hem dizi olarak sürekli ilgi çekiyor. Netflix'te 4 sezonu bulunan ve 5. sezonu için onay alan Sherlock dizi serisinde Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes), Martin Freeman (Dr. Watson), Andrew Scott (Profesör James Moriarty) gibi isimler rol alıyor. Londra sokaklarında kendine has yöntemleriyle gizemli suç olaylarını çözmeye çalışan Sherlock Holmes tehlikeli ve gizemli olaylarla uğraşıyor.

            Prison Break - Suç / Aksiyon - IMDB: 8.3

            Prison Break dizisinde Wentworth Miller'ın oynadığı Michael Scofield karakteri haksız yere idam cezasına çarptırılan abisini hapishaneden kaçırmak için çılgın bir planın içine giriyor. Scofield abisini kurtarmak için bile isteye hapishaneye girer. Yayınlandığı yıllarda oldukça çok beğenilen Prison Break dizisinin 5 sezonu var.
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            Haberler Magazin IMDB puanı yüksek Netflix dizi önerileri! Netflix'te izlenebilecek IMDB'si yüksek yabancı diziler!