Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

S.O.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.



25 YAŞINDA DÜNYANIN KRALI BENİM SANIYORDUM ŞİMDİ "HİÇBİR ŞEYİM" DİYORUM

Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin "Sevgiliniz" hitabını düzeltip "Karım o benim" dediniz. "Evlilik defterini kapattım" demiştiniz. Fikriniz değişti mi?

S.O.: Boşandıktan sonra depresyona girdim, iki yıl sürdü. O süreçte Seçil'in karşıma çıkacağını nereden bilebilirdim. Gökten zembille indirdi Allah! Ona bakarsan 25 yaşında da "Dünyanın kralı benim" sanıyordum. Şimdi "Hiçbir şeyim" diyorum.



Şaka yapıyorsunuz herhalde…

S.O.: Hayır, ciddiyim. Hatta Seçil bu konuda bana çok kızıyor. "Sen starsın, kendine gel" diyor. "Ne starı be!" diyorum.



Ama Seçil Hanım haklı biraz… Serdar Ortaç markası diye bir şey var.

S.G.: Bu, Serdar'ın hem çok sevdiğim hem de zaman zaman rahatsız olduğum bir özelliği Oya. Bu kadar kibirsiz olmasına bayılıyorum ama bazen de o tevazu öyle bir boyuta geliyor ki "Bir dakika, kendine gel" diyorum. (Gülüyor)

S.O.: Tabii ki kendimin farkındayım. Dile kolay, 30 sene onca güzel şarkıya imza atmışım. Bu Allah'ın bir lütfu bana. Milyon dolarların olsa satın alamazsın. Bazen gece yastığa başımı koyarken hayretler içinde kalıyorum. "Allah'ım, ne sevap işledim de bana bunu bahşettin" diyorum.



MEDENİ VE İNANÇLIYIM

İnançlısınız anladığım kadarıyla…

S.O.: Hiç öyle görünmüyorum ama çok inançlıyım. Tabii insanlar beni hep 30 dansçı kızla birlikte dans ettiğim kliplerimle tanıdığı için her zaman çok modern buldular. Ama modernlikle muhafazakarlık bir arada yürüyebilir. Kendinizi böyle mi tanımlıyorsunuz? 'Modern muhafazakar' mısınız? İkisi de değilim. Medeni ve inançlıyım.



İNSAN YALNIZ DOĞAR YALNIZ ÖLÜR LİDERLER HEP YALNIZDIR ZATEN

Gazeteci Onur Baştürk, pandemi döneminde bir yazı yazdı, "Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe yalnızlığı diye bir şey var" dedi. Siz, kendinizi yalnız hissediyor musunuz?



S.O.: Bence hepimiz yalnızız. Ailemizi ve birlikteliklerimizi ayrı tutarak söylüyorum. Felsefi bir yerden bakacaksak, hepimiz yalnız doğuyor ve yalnız ölüyoruz. Yıldız örneği mesela... Yıldız hep zirvede. Liderler hep yalnızdır zaten. Babamın lafı bu. "Lidersen, yalnızlığı kabul et" der. E ben de az çok zirvedeyim sanırım. (Gülüyor)