Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Seveni de çok eleştireni de. Son olarak Başkan Erdoğan'a hayranlığını gizlemeyen Ortaç, "200 sene sonra bile Erdoğan'ın eserlerini takdir edecek." demişti.
ŞU AN TEK LİDER ERDOĞAN
Ünlü sanatçı, bir gazeteye verdiği röportajda, "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata'ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır." dedi.
ATATÜRK'E DE ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE DE AŞIĞIM
Posta gazetesine verdiği röportajda samimi açıkamalar yapan Ortaç, "Serdar Bey, siyasi olarak dünya görüşünüzü nasıl ifade ediyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata'ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan'ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan'dır. Böyle söyleyince bana "Tayyip'çisin" diyorlar. Yahu öyle bir şey yoook! Vatandaşı kim koruyorsa benim için lider odur. Erdoğan da vatandaşını koruyor. Durum bu."