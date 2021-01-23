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    • 23.01.2021 09:13
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    • 23.01.2021 09:13
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    Maria ile Mustafa'nın lı güzeli : O yol kabusum oldu! Tir tir titriyordum

    Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv dizisi Maria ile Mustafa'nın güzel oyuncusu Jessica May, çocukluk yıllarında başından geçen korku dolu olayı anlattı: “’da öğrenciyken servis şoförü beni ‘Çamur var’ diyerek yolda bıraktı. Evimize uzak bir mesafedeydim. Bir de hava kararınca çok korktum. Yaşadığım travma yüzünden psikolojik tedavi gördüm."

    O yol kabusum oldu! Tir tir titriyordum

    Türkiye'de rol aldığı dizilerle adını duyuran ve geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olmak için başvuru yapan Brezilyalı oyuncu Jessica May, 1993 yılında Paranacity'de dünyaya geldi. Öğretmen bir anneyle çiftçi bir babanın kızı olan güzel oyuncu, 15 yaşında çiftlikten ayrılıp Sao Pailo şehrine yerleşti ve mankenlik yapmaya başladı.


    İLKOKUL YILLARINDA TRAJİK OLAY
    Daha sonra Türk dizilerinde oynayan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile hayatını birleştiren May'in böylece Türkiye'deki kariyeri başladı. Son olarak atv dizisi 'Maria ile Mustafa'da rol alan ve her zaman neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun, ilkokul yıllarında başından trajik bir olay geçmiş. O dönem ailesiyle birlikte çiftlikte yaşayan May, okula da buradan gidip geliyormuş. Ancak çiftlik yolu, kış şartlarında okula gidiş gelişlerde bazen kendisini zorluyormuş.

    Güzel oyuncu, yine çok yağış olduğu bir günde başından geçen olayı şöyle anlattı: "İlkokula giderken okul servisi beni sabah alıp akşam eve bırakıyordu. Çiftlikte oturduğumuz için bizim yollarımız toprak yoldu. Bu, Türkiye'dekinden farklı bir toprak. Kızıl ve kum gibi. Böyle olunca çok yağmur yağdığı zaman çamurdan dolayı eve gitmek bazen zor olabiliyor. Çok yağmurlu bir günde okul servisi yolumuza girmek istemeyip beni toprak yolun başladığı yerde tek başıma indirmişti."



        May, 7-8 yaşlarında yolda bir başına kalmıştı. Ne yapacağını şaşıran güzel oyuncu, önce yürümeye başladı ancak daha sonra olduğu yerde kalakaldığını söyledi. May, "Çok küçüktüm ve çok yağmur yağıyordu. Eve yürümeye başladım ama yolum uzundu ve korkmaya başlamıştım. Uzun bir süre sonra annemin bana doğru geldiğini gördüm ve oturup ağlamaya başladım. Tir tir titriyordum. O küçüklüğümde yaşadığım travma benim için hâlâ çok trajiktir" dedi.



        ARTIK KORKUMU YENDİM
        Yolda tek başına kalan ve bir süre yaşadığı travmayı üzerinden atamayan May, o dönem profesyonel bir yardım almaya karar verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, oyuncu, terapi görerek korkularını yendi.

        Sık sık ailesinin yanına Brezilya'ya tatile giden ünlü oyuncu, "Artık böyle bir korkum yok. Hatta çiftliğe gittiğimizde zifiri karanlıkta yürüyüşe çıkıp yıldızları izliyoruz" diye konuştu.

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