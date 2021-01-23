Türkiye'de rol aldığı dizilerle adını duyuran ve geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olmak için başvuru yapan Brezilyalı oyuncu Jessica May, 1993 yılında Paranacity'de dünyaya geldi. Öğretmen bir anneyle çiftçi bir babanın kızı olan güzel oyuncu, 15 yaşında çiftlikten ayrılıp Sao Pailo şehrine yerleşti ve mankenlik yapmaya başladı.
İLKOKUL YILLARINDA TRAJİK OLAY
Daha sonra Türk dizilerinde oynayan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile hayatını birleştiren May'in böylece Türkiye'deki kariyeri başladı. Son olarak atv dizisi 'Maria ile Mustafa'da rol alan ve her zaman neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun, ilkokul yıllarında başından trajik bir olay geçmiş. O dönem ailesiyle birlikte çiftlikte yaşayan May, okula da buradan gidip geliyormuş. Ancak çiftlik yolu, kış şartlarında okula gidiş gelişlerde bazen kendisini zorluyormuş.
Güzel oyuncu, yine çok yağış olduğu bir günde başından geçen olayı şöyle anlattı: "İlkokula giderken okul servisi beni sabah alıp akşam eve bırakıyordu. Çiftlikte oturduğumuz için bizim yollarımız toprak yoldu. Bu, Türkiye'dekinden farklı bir toprak. Kızıl ve kum gibi. Böyle olunca çok yağmur yağdığı zaman çamurdan dolayı eve gitmek bazen zor olabiliyor. Çok yağmurlu bir günde okul servisi yolumuza girmek istemeyip beni toprak yolun başladığı yerde tek başıma indirmişti."