



May, 7-8 yaşlarında yolda bir başına kalmıştı. Ne yapacağını şaşıran güzel oyuncu, önce yürümeye başladı ancak daha sonra olduğu yerde kalakaldığını söyledi. May, "Çok küçüktüm ve çok yağmur yağıyordu. Eve yürümeye başladım ama yolum uzundu ve korkmaya başlamıştım. Uzun bir süre sonra annemin bana doğru geldiğini gördüm ve oturup ağlamaya başladım. Tir tir titriyordum. O küçüklüğümde yaşadığım travma benim için hâlâ çok trajiktir" dedi.





ARTIK KORKUMU YENDİM

Yolda tek başına kalan ve bir süre yaşadığı travmayı üzerinden atamayan May, o dönem profesyonel bir yardım almaya karar verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, oyuncu, terapi görerek korkularını yendi.