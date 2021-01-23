Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' seti çıkışında yorgun olmasına rağmen gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.
28 yaşındaki güzel, Oğuzhan Koç ile uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan'la iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.
Sevgilisine övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir, "Oğuzhan'ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" ifadelerini kullandı.