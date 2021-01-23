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    • 23.01.2021 09:26
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    İhanet var mı yok mu? 'la ilişkisi hakkında açıklama yaptı 'Yazıldığı gibi değil' dedi

    'in kendi deyimiyle, -Demet Özdemir aşkı 'yeni yılın ilk aşk bombası' oldu. Ancak Demet Özdemir'in, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi 'in yakın arkadaşı olması 'ihanet' iddialarını gündeme getirdi. Demet Özdemir, önceki akşam İstanbul’un Anadolu yakasında görüntülendi ve ortalarda dolaşan 'Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u Yağmur Tanrısevsin'in elinden aldı' iddialarına açıklık getirdi. İşte Demet Özdemir'in o açıklamaları.

    İhanet var mı yok mu: Yazıldığı gibi değil

    Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' seti çıkışında yorgun olmasına rağmen gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.

    28 yaşındaki güzel, Oğuzhan Koç ile uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan'la iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.

    Sevgilisine övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir, "Oğuzhan'ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" ifadelerini kullandı.

        "YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

        Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan ikili, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

        35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

        'İHANET' İDDİASI!

        2021'in sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürülmüştü. Özdemir, 26 Nisan 2017 tarihinde Koç'un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la birlikte sunduğu '3 Adam' programına konuk olmuştu. 2017'de iki yıldır Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olan Koç ve Özdemir'in samimiyeti dikkat çekmişti.

            Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u 4 Eylül 2019 tarihinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği ilk konserde de yalnız bırakmamıştı. Aynı konserde Koç'un dört yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de vardı.

            İKİ YAKIN ARKADAŞLARDI!

            Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin'in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozulmuştu. Tanrısevsin, ikilinin eğlence mekanında görüntülenmesinin ardından Özdemir'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Tanrısevsin'in ardından Özdemir de arkadaşını silmişti.

            CANLI YAYINDA KALP GÖNDERDİ

            Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden ünlü çiftten Özdemir, geçtiğimiz hafta sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yapmıştı.

                Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" demiş ve aşkına el sallamayı ihmal etmemişti.
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                Haberler Magazin İhanet var mı yok mu? Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la ilişkisi hakkında açıklama yaptı 'Yazıldığı gibi değil' dedi