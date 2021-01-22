TRT 1'deki Masumlar Apartmanı hakkında son karar verildi! Daha önce bir başrol apar topar gitmişti diğeri için de belirsizlik bitti... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda seyirciyi üzen bir ayrılık gelişmesi yaşanmıştı. Masumlar Apartmanı 18.son bölümde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin izini kaybettirmesi ve Han'ı yalnız bırakmasının ardından eve gelen boşanma dilekçesi Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığını düşündürdü. Daha önce de Alper Saldıran'ın apar topar diziden ayrılmasıyla Farah Zeynep Abdullah'ın akıbetinin de aynı olabileceği düşünülüyordu. Peki Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrlacak mı yoksa kalacak? O haber sosyal medyada ortaya çıktı.
MASUMLAR APARTMANI 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan oldu. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmadı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekti. Geçen bölümde, Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenen Safiye, bu yıkımın etkisinden çıkamadı. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep oldu.
Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru, eski eşine yaşama ümidi vermek için hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu denedi. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvadı.