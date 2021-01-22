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    • Magazin
    • 22.01.2021 10:34
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    • 22.01.2021 10:34
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    'deki hakkında son karar verildi! Daha önce bir başrol apar topar gitmişti diğeri için de belirsizlik bitti

    'in bu sezon en beklenmedik biçimde en çok konuşulan dizisi oldu . Oyuncu kadrosunda , , , gibi isimleri bulunduran dizi hem dramı hem de pek çok gizemi içinde barındırıyor. Yeni bölümleriyle izleyici ekran başına çeken Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümüne Farah Zeynep Abdullah damgasını vurmuştu. İnci karakterinin bölüm boyunca görünmemesi ve Han'a boşanma davası açması sonrasında akıllara Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? sorusunu getirmişti. Masumlar Apartmanı'nda daha önce böyle apar topar bir ayrılığın yaşanması, 'ın diziye habersiz veda etmesi bu iddiaları kuvvetlendirmişti. Ve en nihayetinde Masumlar Apartmanı'nın İnci'si için son karar verildi. İşte detaylar.

    TRT 1'deki Masumlar Apartmanı hakkında son karar verildi!

    TRT 1'deki Masumlar Apartmanı hakkında son karar verildi! Daha önce bir başrol apar topar gitmişti diğeri için de belirsizlik bitti... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda seyirciyi üzen bir ayrılık gelişmesi yaşanmıştı. Masumlar Apartmanı 18.son bölümde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin izini kaybettirmesi ve Han'ı yalnız bırakmasının ardından eve gelen boşanma dilekçesi Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığını düşündürdü. Daha önce de Alper Saldıran'ın apar topar diziden ayrılmasıyla Farah Zeynep Abdullah'ın akıbetinin de aynı olabileceği düşünülüyordu. Peki Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrlacak mı yoksa kalacak? O haber sosyal medyada ortaya çıktı.

    MASUMLAR APARTMANI 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan oldu. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmadı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekti. Geçen bölümde, Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenen Safiye, bu yıkımın etkisinden çıkamadı. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep oldu.

    Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru, eski eşine yaşama ümidi vermek için hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu denedi. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvadı.

        Son sahnede ise İnci'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Boşanma dilekçesini gören Han büyük bir şok daha yaşadı.

        MASUMLAR APARTMANI'NDA İNCİ NEDEN YOK? FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

        Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

        CEVAP NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

        Farah Zeynep Abdullah'ın diziden gidip gitmeyeceği sorgusunu yürütürken sevilen oyuncu akıllarda oluşan soru işaretlerine yanıt verecek bir gönderi gerçekleştirdi.Farah Zeynep Abdullah, setten eğlenceli hallerini Instagram hesabında paylaşarak "devam" sinyali verdi.

            APAR TOPAR AYRILMIŞTI

            Yayına girdiği her hafta sosyal medya kullanıcılarının trendler listesine yerleştirdiği Masumlar Apartmanı dizisinde transfer müjdeleriyle olduğu kadar ayrılık haberleriyle de göze çarpıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yayın hayatına başlangıç yaptığı ilk tarihten itibaren dizinin oyuncu kadrosunda boy gösteren Alper Saldıran'ın ayrılması sevenlerini üzmüştü.

            Masumlar Apartmanı'nda oynadığı Uygar rolüyle farklı soluk kazandıran Alper Saldıran, çekimleri gerçekleştirilen yeni bölüm sahnelerinin içerisinde uzun bir süredir bulunmuyordu. Masumlar Apartmanı dizisinde olay örgüsü icabı yurt dışına gitmiş şekilde lanse edilen başarılı oyuncunun o günden sonra birdaha dönüş yapmaması ''Ayrıldı mı, veda mı etti?'' dizinin sıkı takipçilerinin akıllarını kurcalamıştı.

            Alper Saldıran başka bir dizi projesinin hanesine eklenerek ekran önüne geçeceği sürprizini duyurdu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinççi'nin başrollerini paylaşacağı Bir Denizaltı Hikayesi adlı dizi projesine Alper Saldıran'ın da transfer edildiği açıklaması yapıldı. Tüm bunların yanı sıra Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre; Masumlar Apartmanı oyuncusu Alper Saldıran'la beraber; Ertan Saban, Ecem Uzun ve Meriç Aral'ın da Bir Denizaltı Hikayesi yapımına dahil oldukları paylaşıldı.

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            Haberler Magazin TRT 1'deki Masumlar Apartmanı hakkında son karar verildi! Daha önce bir başrol apar topar gitmişti diğeri için de belirsizlik bitti