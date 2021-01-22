SURVİVOR CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.

"Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor.".

Açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.

Cemal Hünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."