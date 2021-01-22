Survivor 2021 Ünlüler takımında mücadele veren Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? TV8'in fenomen yarışması yakından takip ediliyor ve yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler de sık sık araştırma konusu oluyor. Dün Acun Ilıcalı'nın ada konseyini toplaması ve acil durum demesi herkesi meraklandırmıştı ve Acun Ilıcalı Cemal Hünal'in sakatlık durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklama sonrasında Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorgulamaları da başladı. işte ayrıntılar…
SURVİVOR CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:
"Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.
"Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor.".
Açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.
Cemal Hünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."
CEMAL HÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2 Ekim 1976, İstanbul'da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış . Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.