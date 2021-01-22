Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi:
"Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan'ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018'de Deniz'in, Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı'yla aldattığı haberleri çıktı.
TEHDİTLE EVE GETİRİP KAPIYI KİLİTLEDİ
Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan'ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan'ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' diyerek oradan ayrıldı."
POLİSİ ARARSAN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜRÜM
Sözleşmeden vazgeçen Özcan Deniz, her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Feyza Aktan'la evlendi. Çocuk doğduktan sonra evlilik sözleşmesini yeniden gündeme getiren Deniz, eşi üzerinde baskı kurdu.