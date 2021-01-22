



AĞABEYİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Feyza Aktan, savcılığa sunulan dilekçede, Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in de evini bastığını iddia etti: "Ercan Deniz, 'Eğer o raporu bize teslim etmezsen seni öldürtürüm' diye tehdit etti. Tehditlere dayanamayan Aktan, darp raporunu Deniz'e verdi ve telefonundaki darp fotoğraflarını sildi. Boşanmanın ardından Deniz, 'Çocuğun velayetini babasına veriyorum' şeklinde protokolde değişiklik yapılması konusunda sözleşme imzalaması için ölümle tehdit etti. Aktan'ın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz."