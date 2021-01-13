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    • 13.01.2021 08:10
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    Ünlü sanatçı ’in ağabeyi boşanmak için 1 milyon verdi!

    Son dakika haberi! Ünlü sanatçı ’den sonra ağabeyi ’in de yuvası dağıldı. Ağabey Deniz, eşinden boşanmak için 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.

    Deniz boşanmak için 1 milyon verdi!

    Sanatçı Özcan Deniz'den sonra ağabeyi Ercan Deniz'in de yuvası dağıldı. Ağabey Deniz, eşinden boşanmak için 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.


    EVLİLİK BİTTİ
    Özcan Deniz çocuğunun annesi Feyza Aktan hakkında evini gasp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay sonrası iki eski eş, birbirine girmişti.

    Ünlü sanatçıdan sonra ağabeyi Ercan Deniz'in de özel hayatı allak bullak oldu. Ercan Deniz, eşi Evren Deniz'le evliliklerini bitirme kararı aldı.


    5 BİN LİRA NAFAKA
    Deniz çifti, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Önceki gün görülen dava tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşanan Ercan Deniz, eski eşi Evren Deniz'e 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.

    Sabah'ın haberine göre, çiftin 17 yaşındaki oğullarının velayeti anne Evren Deniz'de kaldı. Deniz, eski eşine aylık 5 bin lira nafaka ödeyecek.

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