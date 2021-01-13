Sanatçı Özcan Deniz'den sonra ağabeyi Ercan Deniz'in de yuvası dağıldı. Ağabey Deniz, eşinden boşanmak için 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.
EVLİLİK BİTTİ
Özcan Deniz çocuğunun annesi Feyza Aktan hakkında evini gasp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay sonrası iki eski eş, birbirine girmişti.
Ünlü sanatçıdan sonra ağabeyi Ercan Deniz'in de özel hayatı allak bullak oldu. Ercan Deniz, eşi Evren Deniz'le evliliklerini bitirme kararı aldı.
5 BİN LİRA NAFAKA
Deniz çifti, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Önceki gün görülen dava tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşanan Ercan Deniz, eski eşi Evren Deniz'e 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti.
Sabah'ın haberine göre, çiftin 17 yaşındaki oğullarının velayeti anne Evren Deniz'de kaldı. Deniz, eski eşine aylık 5 bin lira nafaka ödeyecek.