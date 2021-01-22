Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.01.2021 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 10:10
    ABONE OL

    , ? , ?

    Sabah saatlerinden bu yana izleyiciler , ? Sorularına yanıt arıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan isim izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Daha önce katıldığı Survivor ile gündem konusu olan yeniden gündemde yer aldı ve hayatına dair bilgiler araştırılır oldu. Peki , ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında?

    Türk Kickboksçu ve Boksör olan Sabriye Şengül, Survivor'da yarıştığında komik halleri ve konuşmaları ile herkesi güldürmüş ve hafızalara kazınmıştı. Zaman zaman katıldığı televizyon programlarıyla yeniden gündeme gelen isim bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında? Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül nereli, Instagram hesabı ne? Sorgulamaları da başladı. İşte yanıtı…

    SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

    1988'da Trabzon'da dünyaya geldi. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

    2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks sporuna yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve kickboks sporunda 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır.

        Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor." Instagram hesabı: sabriyesengul
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında? Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül nereli, Instagram hesabı ne?