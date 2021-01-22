Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşi de ünlü çıktı! Meğer Cemal Hünal'ın eşi de oyuncuymuş
Issız Adam filmiyle hafızalarda yer edinen ve Survivor 2021 macerasına atılan Cemal Hünal'dan şoke eden bir haber geldi. Cemal Hünal sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Bu nedenle hakkında her detay merak edilen Cemal Hünal hakkında en çok merak edilen konulardan biri eşi oldu. Cemal Hünal'ın eşi de kendisi gibi bir oyuncu çıktı, bakın kim. İşte başta Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Survivor 2021'e katılarak bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Cemal Hünal diskalifiye haberleri sonrası günün en çok merak edilen isimlerinden. Issız Adam filmiyle tanınan 44 yaşındaki oyuncu hakkında en çok merak edilen eşi oldu. Bakın Cemal Hünal'ın eşi kimmiş. İşte başta Cemal Hünal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.