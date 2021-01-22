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    • 22.01.2021 14:35
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    • 22.01.2021 14:35
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    'da izleyiciyi de kadroyu da allak bullak eden ayrılık! 'Hadi eyvallah' dedi ceketini aldı çıktı diziyi bıraktı

    Başrolünü 'in üstlendiği dizisinde hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Bu beklenmedik ayrılık dizinin hayranlarını üzmüş durumda. Son bölümün ardından genç oyuncu sosyal medyada dizinin takipçilerine veda etti. Veda haberi kısa sürede sosyal medya yankı buldu ve dizinin izleyicileri üzüntülerini dile getirdi. Mucize Doktor sayesinde ününe ün katan o oyuncunun vedasının ardından herkes ayrılığın gerçek nedenini merak eder oldu. İşte detaylar...

    Allak bullak eden ayrılık! 'Hadi eyvallah' dedi veda etti

    Mucize Doktor'da izleyiciyi de kadroyu da allak bullak eden ayrılık! 'Hadi eyvallah' dedi ceketini aldı çıktı diziyi bıraktı... Mucize Doktor'daki bu ani veda bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan gibi isimleri bulunduran Mucize Doktor dizisi bu ayrılık haberiyle çalkalanıyor. Oyuncunun kendi ağızıyla sosyal medya hesabında 'haydi eyvallah' diyerek ayrılığı duyurmasının ardından vedanın nedeni merak ediliyor.

    Mucize Doktor dizisindeki eğlenceli halleriyle seyircisini keyiflendiren ve kısa bir zaman dilimi içerisinde geniş bir kitlenin sempati beslediği bir oyuncu olan Korhan Herduran'ın ani ayrılığı sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı.

    Mucize Doktor bünyesinde oyunculuk alanındaki marifetlerini en iyi şekilde gösterme imkanı bulan ve böylece tanınırlığı da katlanarak artış gösteren Korhan Herduran'ın veda mesajı sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

        Mucize Doktor'da gülmekten kırıp geçiren sahnelerde imzasını taşıyan Korhan Herduran, aktif biçimde kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla artık kadroda yer almayacağını belirten gönderi yayınlamasının hemen ardından yorum bombardımanına tutuldu.

        Mucize Doktor'da üstlenmiş olduğu Güneş karakteriyle hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Korhan Herduran veda mesajında şu sözlere yer verdi:

        "Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi'ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum. Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle.

        KORHAN HERDURAN KİMDİR?

        Mucize Doktor dizisiyle son dönemlerin yıldızı parlayan isimlerinden Korhan Herduran, 6 Ağustos 1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açmıştır. Lisans öğrenimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservataurı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayarak mezun olmuştur.

            1.78 metre boya ve 80 kiloya sahip olan Korhan Herduran, oyunculuk tecrübesini ilk defa 2010 senesinde gösterime giren Saklı Hayatlar isimli sinema filmi projesiyle yaşamıştır.

            Deliha, Düğün Dernek, Çalgı Çengi İkimiz ve Kardeşim Benim 2 gibi beyaz perde projelerinde kameralar karşısına geçen Korhan Erduran; Yalan Dünya, İşler Güçler, Kardeş Payı, Güldür Güldür ve Eğlendirme Dairesi isimli televizyon dizisi yapımlarında kendini göstererek adından söz ettirmiştir.
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