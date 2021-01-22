Mucize Doktor'da izleyiciyi de kadroyu da allak bullak eden ayrılık! 'Hadi eyvallah' dedi ceketini aldı çıktı diziyi bıraktı... Mucize Doktor'daki bu ani veda bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan gibi isimleri bulunduran Mucize Doktor dizisi bu ayrılık haberiyle çalkalanıyor. Oyuncunun kendi ağızıyla sosyal medya hesabında 'haydi eyvallah' diyerek ayrılığı duyurmasının ardından vedanın nedeni merak ediliyor.
Mucize Doktor dizisindeki eğlenceli halleriyle seyircisini keyiflendiren ve kısa bir zaman dilimi içerisinde geniş bir kitlenin sempati beslediği bir oyuncu olan Korhan Herduran'ın ani ayrılığı sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı.
Mucize Doktor bünyesinde oyunculuk alanındaki marifetlerini en iyi şekilde gösterme imkanı bulan ve böylece tanınırlığı da katlanarak artış gösteren Korhan Herduran'ın veda mesajı sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.