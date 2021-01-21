ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Beş kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi var. Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor.

Ailesine destek olmak için okulu bırakan Şahin Kendirci, eğitimine açıktan devam ediyor.