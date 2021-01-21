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    • 21.01.2021 18:37
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    • 21.01.2021 18:39
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. TV8’in fenomen yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu 21 Ocak Perşembe puan durumu haberimizde yer alıyor.

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    Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinden bir gün önce jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılar hangi puanları aldı? Günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Yarın haftanın finalinde en düşük puanı alan bir kız ve bir erkek yarışmacı elenecek. Yine rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada 21 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlamasını haberimizde derledik.

    21 OCAK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde: 17
    Ceren: 18
    Birben: 7
    Bahar: 14
    Rabia: 6
    Ayşegül: 6
    Aysu: 6

    Batıcan: 18
    Mehmet: 9
    Alper: 8
    Emre: 15
    Ufuk: 17
    Erhan: 20
    Ahmet: 12

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Furkan elendi. Kızlardan ise Serap yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

        Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti.
        Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 21 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlaması!