Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinden bir gün önce jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılar hangi puanları aldı? Günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Yarın haftanın finalinde en düşük puanı alan bir kız ve bir erkek yarışmacı elenecek. Yine rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada 21 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlamasını haberimizde derledik.