Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinden bir gün önce jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılar hangi puanları aldı? Günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Yarın haftanın finalinde en düşük puanı alan bir kız ve bir erkek yarışmacı elenecek. Yine rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada 21 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlamasını haberimizde derledik.
21 OCAK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 17
Ceren: 18
Birben: 7
Bahar: 14
Rabia: 6
Ayşegül: 6
Aysu: 6
Batıcan: 18
Mehmet: 9
Alper: 8
Emre: 15
Ufuk: 17
Erhan: 20
Ahmet: 12
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Birben oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Furkan elendi. Kızlardan ise Serap yarışmaya veda eden isim oldu.