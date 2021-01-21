Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Babam Çok Değişti 3. Bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Babam Çok Değişti 3. bölüm fragmanında 14 kural komedisi izleyicileri oldukça güldürecek, taşınmaktan vazgeçen Aslı'nın bu 14 kuralı ne? Henüz izlememiş olanların ise merakla araştırdığı Babam Çok Değişti konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 3. BÖLÜM FRAGMANI
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mehmet Ali ve Arife, ''Aslı'nın 14 kuralını'' kabul eder, uzlaşma sağlanır. Aslı, taşınmaktan vazgeçebileceğini yalnız bunun için bazı şartları olduğunu söyler. Aslı, Mehmet Ali ve Arife taşınma konusunda uzlaşmak için masaya otururlar. Aslı ''14 kuralını ''söyler. Bu kuralların birine dahi uyulmadığı takdirde taşınma olayının gerçekleşeceğini söyler. Mehmet Ali ve Arife, ''Aslı'nın 14 kuralını'' kabul eder, uzlaşma sağlanır. Arife bu kurallardan hiç hoşnut değildir. Mehmet Ali tam Deniz'den kurtulduğunu düşünürken Deniz ve Aslı'nın birlikte oturup sohbet ettiğini öğrenir. Mehmet Ali, panik halinde hemen eve gider. Deniz'i bir an önce evden göndermeye çalışır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmet Ali, Deniz'den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır. Aslı taşınmayı kafasına koymuş, yeni evi bulmuş hatta evdeki eşyaları toplamaya başlamıştır. Fakat Mehmet Ali, annesi Arife'ye taşınacakları gerçeğini henüz söylememiştir. Arife'ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söyleyen Mehmet Ali zor anlar yaşarken, Arife taşınacakları gerçeğini öğrenir. Arife'nin tepkisi merak konusuyken, Mehmet Ali'nin ilk aşkı Deniz tekrardan eve gelir.
Mehmet Ali, Deniz'den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Aslı, Mehmet Ali'nin yıllığını bulur ve okumak ister. Evde ortalık karışmışken, Oğulcan'ın eve getirdiği hamster her şeyin daha da arapsaçına dönmesine neden olur.