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    • Magazin
    • 21.01.2021 17:18
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    • 21.01.2021 17:18
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    nda 14 kural komedisi! konusu nedir, ?

    nda 14 kural komedisi izleyicileri kahkahalara boğacak. Perşembe akşamları Kanal D’de yayınlanan dizide yine eğlenceli anlar yaşanacak, yayınlanan fragman heyecanı arttırdı ve akşam iple çekiliyor. Daha önce İyi Aile Babası adıyla birkaç bölüm yayınlanan ve daha sonra senaristi ve ismi değişen diziyi henüz izlememiş olanlar ise hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Peki konusu nedir, ?

    takvim.com.tr
    Babam Çok Değişti 3. bölüm fragmanında 14 kural komedisi!

    Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Babam Çok Değişti 3. Bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Babam Çok Değişti 3. bölüm fragmanında 14 kural komedisi izleyicileri oldukça güldürecek, taşınmaktan vazgeçen Aslı'nın bu 14 kuralı ne? Henüz izlememiş olanların ise merakla araştırdığı Babam Çok Değişti konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 3. BÖLÜM FRAGMANI

    BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Mehmet Ali ve Arife, ''Aslı'nın 14 kuralını'' kabul eder, uzlaşma sağlanır. Aslı, taşınmaktan vazgeçebileceğini yalnız bunun için bazı şartları olduğunu söyler. Aslı, Mehmet Ali ve Arife taşınma konusunda uzlaşmak için masaya otururlar. Aslı ''14 kuralını ''söyler. Bu kuralların birine dahi uyulmadığı takdirde taşınma olayının gerçekleşeceğini söyler. Mehmet Ali ve Arife, ''Aslı'nın 14 kuralını'' kabul eder, uzlaşma sağlanır. Arife bu kurallardan hiç hoşnut değildir. Mehmet Ali tam Deniz'den kurtulduğunu düşünürken Deniz ve Aslı'nın birlikte oturup sohbet ettiğini öğrenir. Mehmet Ali, panik halinde hemen eve gider. Deniz'i bir an önce evden göndermeye çalışır.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mehmet Ali, Deniz'den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır. Aslı taşınmayı kafasına koymuş, yeni evi bulmuş hatta evdeki eşyaları toplamaya başlamıştır. Fakat Mehmet Ali, annesi Arife'ye taşınacakları gerçeğini henüz söylememiştir. Arife'ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söyleyen Mehmet Ali zor anlar yaşarken, Arife taşınacakları gerçeğini öğrenir. Arife'nin tepkisi merak konusuyken, Mehmet Ali'nin ilk aşkı Deniz tekrardan eve gelir.
    Mehmet Ali, Deniz'den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Aslı, Mehmet Ali'nin yıllığını bulur ve okumak ister. Evde ortalık karışmışken, Oğulcan'ın eve getirdiği hamster her şeyin daha da arapsaçına dönmesine neden olur.

        BABAM ÇOK DEĞİŞTİ KONUSU NEDİR?

        Babam Çok Değişti'nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Mehmet Ali'nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz'i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yalan üstüne yalan söyleyen Mehmet Ali, abisi Rıfkı'nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz'in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi'nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi'ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi'nin asıl amacı nedir?

        Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan'ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur'u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!

        BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI KİMLER?

        Çağlar Çorumlu(Mehmet Ali Pamuk)
        Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk)
        Melek Baykal(Arife Pamuk)
        Salih Kalyon (Kerami Pamuk)
        Timur Acar (Rıfkı Pamuk)

        Eslem Akar (Yağmur)
        Bahar Süer (Ayfer)
        Berke Üsdiken (Emre Güney)
        Ecrin Su Çoban (Damla Pamuk)
        Berat Efe Parlar (Oğulcan Pamuk)
        Beste Bereket (Aydan Hemşire)
        Rukan Demir (Çilem Hemşire)
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