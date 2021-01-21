TV8 kanalında hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da jürilik yapan Seray Sever özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer aldı. Kendinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'ü anlatırken duygusal anlar yaşayan Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Seray Sever'in eşi Eray Sünbül kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorusunun yanıtını da haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
SERAY SEVER KİMDİR?
Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. 3 yıl bu görevini sürdürdü. 1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun Hovarda klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde yer aldı. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı. Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.
2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı dizide Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal ile birlikte oynamıştır. Aynı yıl, Show TV'de yayınlanan "Ev Hali" isimli dizi, Atv'de "Aşk Olsun" isimli program, "Dolunay Katili" isimli tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde oynadı.
Daha sonra, 2002 yılında "O Şimdi Asker" isimli sinema filminde Özcan Deniz, Erdem Ergüney, Ali Poyrazoğlu, Pelin Batu, Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.
2003 yılında, Osman Sınav tarafından yapılan "Kurtlar Vadisi" isimli dizinin ilk 22 bölümünde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ile birlikte ilk 21 bölümde oynadı.