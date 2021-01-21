2003 yılında TRT'de "Esir Şehrin İnsanları" dizisinde oynadı, 2002 yılında Show TV'de "Krypton" isimli yarışma programda yer alan Seray Sever, 2004 yılında Kanal D'nin "Popstar" isimli yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

2004 yılında Kanal D'de "Turkstar", Atv'de "Ünlüler Çifliği", Star TV'de "Tatil Aşkları", Birol Güven'in "Çocuklar Ne Olacak" isimli dizisi ve Hakan Yılmaz ile birlikte "Sevgili Karım" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2004 ve 2005 yılında 3 sezon Atv'de yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" yarışmasında sunuculuk yaptı.



2005 yılında Star TV'de Yasemin Yalçın ile "AB'nin Yolları Taştan" isimli dizi, 2005 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini yaptığı "Banyo" isimli sinema filminde rol aldı.

2005 yılında Kilim Mobilya reklamında, 2011 yılında Electroworld reklamında oynadı. 5 yıl boyunca Cosmopolitan dergisinde "Seray Sever'le Baş Başa" köşesinde röportajlar yaptı. 2005 yılında Ali Atıf Bir ile birlikte, Cine 5'de, her akşam canlı yayınlanan "Başka Yerde Yok" adlı programı yaptı.

2007 yılında Atv de Metin Şentürk ile birlikte Sabahın Körü programlarını sunmuştur. 2008 yılında "Zodyak" isimli yapım şirketi kurdu. Ve ilk olarak TürkMax ' te ekrana gelen " Sen Harikasın " isimli dizinin yapımcılığını üstlenerek, Demet Akbağ, Ragıp Savaş, Güven Kıraç, Ruhsar Gültekin gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Tv8'de Ekosantrik adlı ekonomi programını sundu.