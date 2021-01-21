Salı akşamlarının vazgeçilmezi olarak tarif edilen ve her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi iki haftalık aranın ardından ekranlara yeni yıl ilk bölümüyle geri döndü. Çakırbeyli ailesinin annesi ve aileyi ayakta tutan isim olan Hayriye Ana'nın ölüm haberi başta Hızır olmak üzere tüm aile üyelerini hüzne boğdu. Diğer yandan hain Ebru da Hızır'ı vurmak için yeni gelen Fuat ile anlaşma yaptı ve pasaportlarının ayarlanması halinde Hızır'ın işini bitireceğini söyledi. Ancak Ceylan, Ebru tam Hızır'ı vurmadan fişini çekti ve Ebru hainliğinin bedelini canıyla ödedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı için heyecan devam ederken fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte geceye damgasını vuran sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İşte şimdi öksüz kaldık..."

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.