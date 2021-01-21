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    • 21.01.2021 19:29
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    • 21.01.2021 19:35
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    Kimsesiz arakçılara ayar veriyor! : Kefaretini canıyla ödedi

    Kimsesiz arakçılara ayar veriyor! için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin içinde kandırılarak hain yapılan Ebru'nun fişini bu hafta Ceylan çekti. Ülke dışına kaçmak için Hızır'ı öldürme teklifini kabul eden Ebru'yu Ceylan tam Hızır Çakırbeyli'yi annesinin mezarı başında vuracakken öldürdü. Kimsesiz Doğan'ın Alpaslan ile birlikte masaya gelerek hırsız Korkmaz ailesine ayar verdiği sahne izleyiciden tam not aldı. Şimdi izleyiciler heyecanla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayında mı?

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi olarak tarif edilen ve her hafta milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi iki haftalık aranın ardından ekranlara yeni yıl ilk bölümüyle geri döndü. Çakırbeyli ailesinin annesi ve aileyi ayakta tutan isim olan Hayriye Ana'nın ölüm haberi başta Hızır olmak üzere tüm aile üyelerini hüzne boğdu. Diğer yandan hain Ebru da Hızır'ı vurmak için yeni gelen Fuat ile anlaşma yaptı ve pasaportlarının ayarlanması halinde Hızır'ın işini bitireceğini söyledi. Ancak Ceylan, Ebru tam Hızır'ı vurmadan fişini çekti ve Ebru hainliğinin bedelini canıyla ödedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı için heyecan devam ederken fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte geceye damgasını vuran sahne...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "İşte şimdi öksüz kaldık..."

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

    ACI VEDA

    Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

    ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

    Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

        HAİN ORTAYA ÇIKACAK

        İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

        KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR

        Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

        ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR

        Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

            KAYA'NIN PLANI

            Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

            FAÇALILARA BASKIN

            Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

            SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

                Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir.

                Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır. Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.

                Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
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                Haberler Magazin Kimsesiz arakçılara ayar veriyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı: Kefaretini canıyla ödedi