Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanıyla birlikte heyecanın dozu arttı ve izleyiciler akşamı iple çekiyor. Bugün ATV'de yayınlanacak olan ve ilgiyle izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölümde tüm dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanacak. Demir Ümit'e karşı duygular beslemeye başlamışken Fikret ise tehlikeli bir hale bürünmüştür. Züleyha ise Hünkar Yaman'ın yerini tamamlamaya çalışmaktadır. İşte Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. BÖLÜM FRAGMANI
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
''Bundan sonra Çukurova'da en dişli rakibim sensin...''
ÇUKUROVA'DA GİDENLERİN HÜZNÜ VE BARIŞIN HUZURU VAR!
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.
İSTANBULLU ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ SONA ERDİ!
ŞİMDİ ÇUKUROVA'NIN YENİ HANIMAĞASI ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİ BAŞLIYOR!
Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır.
Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder. Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir.
Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir. Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!