Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı...
Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek, eski halleriyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 85. bölümde senaryo gereği diziden ayrılması beklenen Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha için ayrılık çanlarının çalındığı yönündeki iddiaların ardından sosyal medyada yakın merceğe alınan Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
ZÜLEYHA CANINA MI KIYACAK?
Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı. Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'ya 85. bölümde veda ediyor iddiası gündemde. Yeni senaryo da Hande Soral'ın gelmesiyle Ümit ve Demir aşkına dönmesiyle Züleyha karakteri ekran macerasını tamamlayacak gibi gözüküyor. Hünkar Yaman ve Yılmaz'dan sonra başrollerin ayrılması ölümle oluyor. Senaryo gereği Züleyha'nın canına kıyarak diziye veda etmesi bekleniyor.