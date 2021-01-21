ZÜLEYHA CANINA MI KIYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edecek! Hilal Altınbilek'in fotoğrafını görenler tanıyamadı. Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'ya 85. bölümde veda ediyor iddiası gündemde. Yeni senaryo da Hande Soral'ın gelmesiyle Ümit ve Demir aşkına dönmesiyle Züleyha karakteri ekran macerasını tamamlayacak gibi gözüküyor. Hünkar Yaman ve Yılmaz'dan sonra başrollerin ayrılması ölümle oluyor. Senaryo gereği Züleyha'nın canına kıyarak diziye veda etmesi bekleniyor.