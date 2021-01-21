TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Gönüller ve Ünlüler takımı ödülün sahibi olabilmek için büyük bir mücadele verdiler. Oyunun sonunda mücadeleyi ta en başından bu yana önde götüren takım kazandı ve ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 21 Ocak 2021 Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 3
SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.