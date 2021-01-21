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    • 21.01.2021 22:21
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    • 21.01.2021 22:21
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    ? 21 Ocak 2021 ödül oyunu hangi takım kazandı?

    sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasında kıyasıya bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takım mücadeleyi kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak Gönüllüler mücadeleyi en başından itibaren önde götürmeyi başardı. Peki, ödül oyununu kim kazandı? 21 Ocak 2021 hangi takım kazandı? İşte yarışmaya dair merak edilenler...

    Survivor ödül oyununu kim kazandı?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Gönüller ve Ünlüler takımı ödülün sahibi olabilmek için büyük bir mücadele verdiler. Oyunun sonunda mücadeleyi ta en başından bu yana önde götüren takım kazandı ve ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 21 Ocak 2021 Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    GÖNÜLLÜLER: 10

    ÜNLÜLER: 3

    SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

    SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

    Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.

        SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

        Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

        19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Survivor'da bu hafta eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan İlayda ve Gönüllüler Takımı'ndan Sancakay eleme adayları olarak belirlendi.

            SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

            Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.

            İstanbul'da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.

            2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirdi.
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            Haberler Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı? 21 Ocak 2021 Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?