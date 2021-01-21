TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Gönüller ve Ünlüler takımı ödülün sahibi olabilmek için büyük bir mücadele verdiler. Oyunun sonunda mücadeleyi ta en başından bu yana önde götüren takım kazandı ve ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 21 Ocak 2021 Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

GÖNÜLLÜLER: 10

ÜNLÜLER: 3