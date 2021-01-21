TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor yeni bölüm fragmanında "Survivor'da bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok." dediği görülüyor. Bu nedenle akılara Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı sorusu geldi. Peki, Duygu Serap Salman kimdir ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı;