TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor yeni bölüm fragmanında "Survivor'da bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok." dediği görülüyor. Bu nedenle akılara Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı sorusu geldi. Peki, Duygu Serap Salman kimdir ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...
SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı;
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.