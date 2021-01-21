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    • Magazin
    • 21.01.2021 23:12
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    • 21.01.2021 23:12
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    , sakatlandı mı? yarışmadan ayrıldı mı, kimdir ve kaç yaşında?

    , sakatlandı mı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün yarışmaya yeni katılan isimlerden birisi olan Duygu'nun parkurda düştüğü ve acılar içerisinde "Belim yan döndü" dediği görülmüştü. Bu olay neticesinde gözler bu akşam toplanan acil ada konseyine çevrildi. Peki, diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

    Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor yeni bölüm fragmanında "Survivor'da bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok." dediği görülüyor. Bu nedenle akılara Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı sorusu geldi. Peki, Duygu Serap Salman kimdir ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

    SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı;

    SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

    Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.

    SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

    Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

        19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Survivor'da bu hafta eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan İlayda ve Gönüllüler Takımı'ndan Sancakay eleme adayları olarak belirlendi.

        SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

        Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.

            İstanbul'da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.

            2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirdi.
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            Haberler Magazin Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, sakatlandı mı? Duygu Serap Salman yarışmadan ayrıldı mı, kimdir ve kaç yaşında?