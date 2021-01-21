21 OCAK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 FENERBAHCE-KASIMPASA ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV

3 ALEV ALEV SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SURVIVOR TV8

8 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV