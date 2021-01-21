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    • Magazin
    • 21.01.2021 16:52
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    • 21.01.2021 17:00
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    21 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? , , Mucize Doktor ve ?

    gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. 'nin en çok tercih edilen televizyon kanalları arasında süren izlenme oranları savaşında hafta ortası geride kaldı. Birbirinden iddialı ve popüler yapımların izleyicilerle buluştuğu akşamda sıralamalar merak edilerek araştırılıyor ve öğrenilmek isteniyor. Öne çıkanlar arasında , , Mucize Doktor ve var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alilmek adına kozlarını ortaya koydu. İşte 21 Ocak 2021 Perşembe Reyting sonuçları...

    takvim.com.tr
    21 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    Salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle akşam saatlerini evlerinde geçiren izleyiciler televizyon karşısına geçerek sevdikleri dizileri, programları, yarışmaları ve ana haber bültenlerini takip ediyor. Binlerce seyircinin kumanda hareketleri ile oluşan sıralamada en çok izlenenler araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Dizilerde Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev ve Sol Yanım rekabet halindeydi. İşte 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları...

    21 OCAK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    21 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    1 MUCIZE DOKTOR FOX
    2 FENERBAHCE-KASIMPASA ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
    3 ALEV ALEV SHOW TV
    4 ESRA EROL'DA ATV
    5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
    7 SURVIVOR TV8
    8 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
    9 SHOW ANA HABER SHOW TV
    10 ATV ANA HABER ATV

    ATV 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova


        KANAL D 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı

        07:00 Sihirli Annem
        09:00 Neler Oluyor Hayatta?
        11:00 Yaprak Dökümü
        13:00 Gelinim Mutfakta
        16:00 Yatıya Misafirim Var
        18:45 Kanal D Ana Haber
        20:00 Babam Çok Değişti
        23:15 Yerli Dizi

        STAR TV 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı

        07:00 Mesut Yar ile Bugün
        09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
        13:15 Gerçeğin Peşinde
        16.30 Söz
        18.40 Star Haber
        20:00 Sol Yanım
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        Haberler Magazin 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Survivor, Mucize Doktor ve Alev Alev reyting birincisi kim?