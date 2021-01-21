Salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle akşam saatlerini evlerinde geçiren izleyiciler televizyon karşısına geçerek sevdikleri dizileri, programları, yarışmaları ve ana haber bültenlerini takip ediyor. Binlerce seyircinin kumanda hareketleri ile oluşan sıralamada en çok izlenenler araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Dizilerde Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev ve Sol Yanım rekabet halindeydi. İşte 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları...
21 OCAK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 21 Ocak Perşembe reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1 MUCIZE DOKTOR FOX
2 FENERBAHCE-KASIMPASA ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
3 ALEV ALEV SHOW TV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SURVIVOR TV8
8 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV
ATV 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova