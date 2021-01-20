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    • Magazin
    • 20.01.2021 16:34
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    • 20.01.2021 16:34
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    42. bölümde nefes kesen savaş sahnesi! Kuruluş Osman’da Bizans ordusu ile büyük mücadele!

    42. bölümde nefes kesen savaş sahnesi izleyicileri ekrana kilitleyecek. ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak ve şimdiden heyecan dolu bekleyiş başladı. Yayınlanan fragmanlar ile daha da heyecanlandıran Kuruluş Osman’da Bizans ordusu ile büyük mücadele nasıl sonuçlanacak? Diğer yandan Nikola'nın nasıl bir plan yaptığı ve başarılı olup olmayacağı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 42. yeni bölümde yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 42. bölümde nefes kesen savaş sahnesi!

    Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlanınca heyecanı arttırdı, bu akşamı iple çeken izleyiciler yine heyecanlı sahnelerle ekrana kilitlenecek. Kuruluş Osman 42. bölümde nefes kesen Osmanlı-Bizans savaş sahneleri yaşanacak. Kuruluş Osman'da Bizans ordusu ile yapılacak büyük mücadeleyi kimin kazanacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümde yaşanacaklara ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM FRAGMANI

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Ey taht ne istersin benden!"

    Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak. Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

    Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.
    Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
        Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
        Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman 42. bölümde nefes kesen savaş sahnesi! Kuruluş Osman’da Bizans ordusu ile büyük mücadele!