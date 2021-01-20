Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar. Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?