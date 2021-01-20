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    • 20.01.2021 16:00
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    • 20.01.2021 16:01
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    'nda ayrılıklar çorap söküğü gibi geliyor bir başrol daha gidiyor! gidiyor geliyor gelmesine ama...

    'de yayınlanan dizisinin başrolü 'ün hastalığı nedeniyle diziden ayrılacağını açıklamasının ardından ortalık fena karıştı. Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle tedavi gören ancak bünyesi olum yanıt vermediği için Sefirin Kızı macerasına veda etmek zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine 'ün geleceği açıklanmıştı. Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'na gelecek gelecek olmasına ama dizide ayrılıkların ardı arkası kesilmeyecek gibi. İddialara göre Sefirin Kızı'nda bir başrol oyuncusu ayrılığı daha yaşanacak. Bu ayrılıkların akıbetinin nasıl olacağı, dizinin sezon sonunda final yapıp yapmayacağı merak konusu.

    Sefirin Kızı'ında ayrılıklar çorap söküğü gibi

    Sefirin Kızı'ında ayrılıklar çorap söküğü gibi geliyor bir başrol daha gidiyor! Neslihan Atagül gidiyor Tuba Büyüküstün geliyor gelmesine ama... Sefirin Kızı dizsinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek; Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Zerrin Sümer'i bulunduran Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geliyor ama ayrılıklar yine de bitmiyor.

    Başrollerinde Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziyi bırakması hayranlarını üzerken yerine Engin Akyürek'le Kara Para Aşk dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün getirildi.

    Sefirin Kızı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi.

        VEDASI ÖNE ÇEKİLDİ

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak dizide yepyeni bir hikaye başlayacağı için planlanan ayrılık öne çekildi.

        Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, diziye 1-2 bölüm içinde veda edecek.

        TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN SEFİRİN KIZI MESAJI: HEM TANIDIK, HEM YEPYENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR

        Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı kadrosuna katılan Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından duygularını paylaştı.

            38 yaşındaki oyuncu mesajında "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyen bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.
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            Haberler Magazin Sefirin Kızı'nda ayrılıklar çorap söküğü gibi geliyor bir başrol daha gidiyor! Neslihan Atagül gidiyor Tuba Büyüküstün geliyor gelmesine ama...