Sefirin Kızı'ında ayrılıklar çorap söküğü gibi geliyor bir başrol daha gidiyor! Neslihan Atagül gidiyor Tuba Büyüküstün geliyor gelmesine ama... Sefirin Kızı dizsinde sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek; Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Zerrin Sümer'i bulunduran Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geliyor ama ayrılıklar yine de bitmiyor.
Başrollerinde Engin Akyürek'in rol aldığı Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziyi bırakması hayranlarını üzerken yerine Engin Akyürek'le Kara Para Aşk dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüküstün getirildi.
Sefirin Kızı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi.