Ahmet Kural-Sıla şiddet davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Her şey sil baştan! Ahmet Kural yeniden yargılanacak. Zekeriyaköy'deki evinde 29 Ekim 2018'de Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden Kural'ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıdı.