Son dakika haberine göre Sıla ile Hazer Amani boşandı! Geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani'nin boşanma davası Bodrum'da görüldü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden gelen son dakika haberine göre çift 15 dakikada 1 yıllık evliliğini sonlandırdı.

İşte ihanetle başlayan aşkın son bulma hikayesi...