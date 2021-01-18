Son dakika haberine göre Sıla ile Hazer Amani boşandı! Geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani'nin boşanma davası Bodrum'da görüldü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden gelen son dakika haberine göre çift 15 dakikada 1 yıllık evliliğini sonlandırdı.
İşte ihanetle başlayan aşkın son bulma hikayesi...
Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı.
15 DAKİKA SÜRDÜ!
Ünlü sanatçı Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi. Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15'te sona erdi.
"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"
Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan daha sonra geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü. Muhabirin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise 'söyleyecek bir şey yok' diyerek adliyeden ayrıldı.
Sıla'yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani'nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.