Son dakika haberi... Şarkıcı Yelda Başaran geçmişinden rahatsız.
Psikoloji alanında çalıştığı için dijital ortamda bulunan eski içeriklerinin kariyerine zarar vereceğini düşünen Yelda Başaran " Mazimdeki bazı uygunsuz içerikler yeni kariyerimi etkiliyor." dedi.
Başaran ayrıca geçmişte hakkımda çıkan haberler dijital ortamdan silinsin" diyerek mahkemeye başvurdu.
KİŞİSEL GELİŞİMİNE ÖNEM VERDİ
2003 yılında ilk albümünü çıkaran Yelda Başaran, eski hayatının izlerini sildirmek için harekete geçti.
İstanbul Adliyesi'ne dilekçe veren Başaran, 7 yıl boyunca müzik dünyasında yer aldıktan sonra 2010'da kişisel gelişime önem verdiğini ve müziği bıraktığını anlattı.
Başaran, yüksek lisans yaptığı psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında çalıştığını belirtti.
HAYSİYET ZEDELEYİCİ DEĞİL
SABAH'ta yer alan habere göre, Yelda Başaran, geçmiş hayatından bazı haber ve içeriklerin uygunsuz olduğunu, yeni mesleğine zarar verdiğini söyledi.
Eski şarkıcı, "Söz konusu içerikler dijital ortamdan kaldırılsın" dedi.
Sulh Ceza Hakimliği, haberlerde kişilik haklarına saldırı, şeref ve haysiyeti zedeleyici unsurların bulunmadığını belirterek Başaran'ın erişim engeli talebini reddetti.