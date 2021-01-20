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    • 20.01.2021 07:00
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    Son dakika: Şarkıcı geçmişinden rahatsız: O içerikler kaldırılsın

    Son dakika haberi... Şarkıcı geçmişinden rahatsız. Psikoloji alanında çalıştığı için dijital ortamda bulunan eski içeriklerinin kariyerine zarar vereceğini düşünen Yelda Başaran mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise talebini reddetti.

    Yelda Başaran geçmişinden rahatsız

    Son dakika haberi... Şarkıcı Yelda Başaran geçmişinden rahatsız.

    Psikoloji alanında çalıştığı için dijital ortamda bulunan eski içeriklerinin kariyerine zarar vereceğini düşünen Yelda Başaran " Mazimdeki bazı uygunsuz içerikler yeni kariyerimi etkiliyor." dedi.

    Başaran ayrıca geçmişte hakkımda çıkan haberler dijital ortamdan silinsin" diyerek mahkemeye başvurdu.

    KİŞİSEL GELİŞİMİNE ÖNEM VERDİ


    2003 yılında ilk albümünü çıkaran Yelda Başaran, eski hayatının izlerini sildirmek için harekete geçti.

    İstanbul Adliyesi'ne dilekçe veren Başaran, 7 yıl boyunca müzik dünyasında yer aldıktan sonra 2010'da kişisel gelişime önem verdiğini ve müziği bıraktığını anlattı.

    Başaran, yüksek lisans yaptığı psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında çalıştığını belirtti.

    HAYSİYET ZEDELEYİCİ DEĞİL


    SABAH'ta yer alan habere göre, Yelda Başaran, geçmiş hayatından bazı haber ve içeriklerin uygunsuz olduğunu, yeni mesleğine zarar verdiğini söyledi.

    Eski şarkıcı, "Söz konusu içerikler dijital ortamdan kaldırılsın" dedi.

    Sulh Ceza Hakimliği, haberlerde kişilik haklarına saldırı, şeref ve haysiyeti zedeleyici unsurların bulunmadığını belirterek Başaran'ın erişim engeli talebini reddetti.
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