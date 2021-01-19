Kaza yaptığı haberleri gündeme bomba gibi düşen Tolgahan Sayışman kimdir, kaç yaşında? İzmir'deki iş görüşmesinden dönerken kaza yapan ünlü oyuncunun sevenleri oldukça korktu ve Arabası takla atan Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden sıkça sorgulamaya başladı. Rol aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan eşi Almeda Abazi'den ikinci çocuğunun doğmasını bekleyen Tolgahan Sayışman hakkında bilgileri derledik.
TOLGAHAN SAYIŞMAN SAĞLIK DURUMU NASIL?
İş görüşmesi için yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e giden Tolgahan Sayışman'ın aracı takla attı.İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.
TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?
Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafı Selanik'li anne tarafı Trabzon'ludur. Nil adında bir kız kardeşi var. Kadıköy İntaş Lisesini bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğ'a kaptırdı. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore'de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.
Oyunculuk eğitimi ve dizi kariyeri
Tolgahan Sayışman, Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından dizilerde rol aldı. Özellikle izlenme rekorları kıran Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı "Karakalpaklı Mustafa" rolüyle dikkatleri üzerine çekti.tolgahan sayışman kimdir nereli eşi oğlu
2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" adlı filmde Bergüzar Gökçe Korel ile başrol oynadı. 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Selen Soyder, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ile birlikte başrol olarak yer aldı.
2015 yılında Almeda Abazi ile aşka yelken açan Tolgahan Sayışman, nikah masasına 13 Şubat 2017 tarihinde oturdu. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Los Angeles'ta Beverly Wilshire Hotel'de evlendi.Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin Efehan ismini verdikleri bir oğulları oldu.