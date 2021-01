TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafı Selanik'li anne tarafı Trabzon'ludur. Nil adında bir kız kardeşi var. Kadıköy İntaş Lisesini bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğ'a kaptırdı. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore'de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.