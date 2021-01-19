Oyunculuk eğitimi ve dizi kariyeri



Tolgahan Sayışman, Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından dizilerde rol aldı. Özellikle izlenme rekorları kıran Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı "Karakalpaklı Mustafa" rolüyle dikkatleri üzerine çekti.tolgahan sayışman kimdir nereli eşi oğlu

2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" adlı filmde Bergüzar Gökçe Korel ile başrol oynadı. 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Selen Soyder, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ile birlikte başrol olarak yer aldı.

2015 yılında Almeda Abazi ile aşka yelken açan Tolgahan Sayışman, nikah masasına 13 Şubat 2017 tarihinde oturdu. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Los Angeles'ta Beverly Wilshire Hotel'de evlendi.Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin Efehan ismini verdikleri bir oğulları oldu.