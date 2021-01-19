Televizyonların sabah kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler Esra Özmen kimdir, kaç yaşında? Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun kimdir, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtlarını çok fazla araştırıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan çift seslendirdikleri ve çaldıkları şarkılarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İşte Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun hakkındaki bilgiler…
ESRA ÖZMEN KİMDİR?
Şarkıcı ve sunucu Esra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Şarkıcı ve sunucu olarak ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Esra Özmen, Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun olarak tamamladı. Özmen, üniversite yıllarında müzikle ilgileniyordu ve 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylemeye başlamasıyla çevresinden gelen olumlu tepkiler üzerine albüm çıkarmaya karar verdi. Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu teklifleri aldı ve sunuculuk yapmaya başladı. Esra Özmen günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.
ESRA ÖZMENİN EŞİ FUAT ÖZDOLGUN KİMDİR?
Fuat Özdolgun 8 Temmuz 1974'te İzmir'de dünyaya geldi. Özdolgun, İlköğretime başladığı yıllarda müzikle tanıştı. Müzisyen bir ailenin ferdi oldugu için müziğe dedesi Kemani Sait Bey'in (Yesmesliler) dersleriyle basladı.Müzik kariyerinde önce keman daha sonra birkaç yıl akordeonla devam eden müzik serüveni, kendisini bugün icracısı olduğu kanun sazıyla buluşturdu.Fuat Özdolgun sonraki yıllarda Mehmet Saim Karadağ'dan nota ve nazariyat eğitimi aldı.
Aynı yıllarda Nursal Ünsal Birtek ve Ahmet Özcaglayan'ın çalıştırdığı korolarda eşlik ve repertuvarını geliştirme şansı buldu. Uzun yıllar Ahmet Meter'in tavrından etkilenidikten sonra İstanbul'a yerleşmesi ile beraber kendisini çalıştığı ustaların katkılarıyla farklı bi anlayışa taşıdı.Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.Sanat çalışmalarına halen Istanbul'a devam etmektedir.Fuat Özdolgun günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.