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    • 18.01.2021 08:54
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    • 18.01.2021 08:54
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    SON DAKİKA: 'in oğlu 'den skandal sansür talebi!

    Son dakika haberine göre, 'in oğlu yine bir skandalla gündeme geldi. Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmiş yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesilmişti. Pandemi nedeniyle yasak olmasına rağmen kaçak partiye katılan Rüzgar Çetin, çıkan haberlerle ilgili erişim engeli talep etti.

    Rüzgar Çetin'den skandal sansür talebi!

    İş adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmişti.



    RÜZGAR ÇETİN DE ORADAYDI
    Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.


    ZARARA UĞRADIM
    Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti.

    Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti.


    Sabah'ın haberine göre mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.

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