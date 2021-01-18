Acun Ilıcalı'dan flaş karar fişi çekti ilerleyen haftalarda... Yakın bir zamanda Masterchef Türkiye'nin final yapmasıyla beraber Survivor 2021 başladı. Masterchef'in reytinglerinin iyi olması ve yılbaşında özel bir programla ekranlarda olan; juri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlayacağı konuşulmakta. O Ses 2021 Yılbaşı programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu nedenle Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çektiği iddia edildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...