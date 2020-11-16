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Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma nedeni ortaya çıktı! Eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile yeniden...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan ve evleri ayırdığı iddia edilen Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma nedeni bakın ne...

16.11.2020 15:17 - Son Güncelleme: 16.11.2020 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





