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Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma nedeni ortaya çıktı! Eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile yeniden...
Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma nedeni ortaya çıktı! Eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile yeniden...
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan ve evleri ayırdığı iddia edilen Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma nedeni bakın ne...
16.11.2020 15:17
- Son Güncelleme: 16.11.2020 15:17
Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani'nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgili ortaya birkaç iddia atıldı.
Magazin Burada'da yer alan habere göre, mutlulukları kısa süren çiftin evlerini ayırdıkları önü sürüldü.
Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.
Bir başka iddia ise Sıla'nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.
Şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini şu sözlerle anlatmıştı:
-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.