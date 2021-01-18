"Tehlikenin farkında mısın" sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesinde 10 erkek ve 10 kadın model ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti.



Bu modellerden biri de Itır Esen'di. Bir enkaz üzerinde şık bir elbiseyle poz veren Esen, çekimden bir videoyu da kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü modelin bu paylaşımının altına 'Böyle 'farkındalık' olur mu?', 'ne yaptığınızın farkında mısınız' gibi binlerce olumsuz yorum yapıldı.