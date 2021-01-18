SILA KİMDİR?

Sıla Gençoğlu (d. 17 Haziran 1980, Denizli), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.

Acıpayam, Denizli'de doğdu ve öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesi'ndeki caz eğitimi sonrasında Kenan Doğulu'yla tanışarak uzun yıllar boyunca Doğulu'nun yanında geri vokallik yaptı.

Ekim 2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012) ve Yeni Ay (2014) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere" ve "Vaziyetler" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra diğer pek çok şarkısı da hit olarak çeşitli başarılar yakaladı.

Şarkıcılığının yanı sıra eleştirmenler tarafından övülen söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı. Ayrıca başka şarkıcılar için de şarkı sözleri yazdı. Genellikle düşük tempolu ve hüzünlü şarkılarıyla tanındı. Konuşmadığımız Şeyler Var albümü yayımlandığı yıl Türkiye'de en çok satan albüm oldu. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

