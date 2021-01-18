Bahsi geçen çete ise şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmeleriyle ünlü bir çete. Çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları ile geçimini sağlıyor. Bu sebeple halk üzerinde büyük bir korkuya neden oluyor. Çetenin bir soygunda yaptığı hatanın ardından, şehre yeni gelen bir müfettiş ile işler karışmaya başlıyor.