Hazer Amani kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sıla ve Hazer Amani neden boşandı?

Hazer Amani, MasterChef Türkiye yarışmasıyla ünlendikten sonra magazin gündeminde sıklıkla ismiyle dikkat çekenler arasında. Geçtiğimiz yıl ocak ayında sürpriz bir karar ile dünya evine giren Sıla ve şef Hazer Amani cephesinde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Hazer Amani ve eşi Sıla'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu olurken ayrılık iddiaları ile ilgili de resmi açıklama geldi.
Hazer Amani, MasterChef Türkiye ismini duyurdu. Magazin gündeminde sık sık gündeme gelen Hazer Amani, eşi Sıla ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Amani'nin doğum gününü eşi Sıla'nın kutlamaması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de arkadaş gurubuyla buluşan Sıla geceye yalnız katıldı. Hazer Amani'nin eşinin yanında olmaması 'aralarında kriz mi var' sorusunu akıllara getirmişti. Sıla ve Hazer Amani'den boşanma iddialarına ilk cevap geldi.
HAZER AMANİ VE SILA ÇİFTİ BOŞANIYOR MU?
Son dakika haberine göre Sıla ile Hazer Amani boşandı! Geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani'nin boşanma davası Bodrum'da görüldü.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aracın içinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Amani'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olmuş, Deniz Mumcuoğlu ile boşanma gerçekleştikten 6 ay sonra ise Amani'ye olan aşkını ilan etmişti. Yasak aşkın ardından evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden gelen son dakika haberine göre çift 15 dakikada 1 yıllık evliliğini sonlandırdı.
HAZER AMANİ KİMDİR?
Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.
Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.
Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer almıştı.