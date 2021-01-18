GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Bugünün en yüksek puanını alan iki isim vardı ve aralarında kura çekildi. Sunucu Seda Sayan'ın Aysun ve Zeynep arasında yaptığı kurada Zeynep birinci oldu ve çeyrek altını aldı. Aysun bir daha kuraya kalmak istemediğini, bunu umut ettiğini, kura gibi konularda hep şanssız olduğundan yakındı.