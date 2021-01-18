Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 18 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? Sorularının arama motorları üzerinden sorgulanan yanıtları cevabını buldu. Kanal D'nin fenomen yarışması Seda Sayan'ın sunuculuğunda her gün heyecanla devam ediyor. Rekabetin bir an bile eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde çeyrek altını kim kaptı?
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bugünün en yüksek puanını alan iki isim vardı ve aralarında kura çekildi. Sunucu Seda Sayan'ın Aysun ve Zeynep arasında yaptığı kurada Zeynep birinci oldu ve çeyrek altını aldı. Aysun bir daha kuraya kalmak istemediğini, bunu umut ettiğini, kura gibi konularda hep şanssız olduğundan yakındı.
GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi. Bugün itibarıyla programa yeniden katıldı.
Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.
GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KUŞATAN KİMDİR?
1996 doğumlu olan ve aslen Sakaryalı olan Aysun Kuşatan, üniversitede eğitim görüyor. 5 yıldır evli olan Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu vardır.
İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun Kuşatan, pratik, çözümcü ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.