Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı yarışma programını takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam adaya Gönüllüler ve Ünlüler için ikişer tane yedek yarışmacı geliyor. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden birisi de Duygu Serap Salman oldu. Peki, Survivor Duygu kimdir? Duygu Serap Salman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Yaşı ve hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.
SURVİVOR BUGÜN VAR MI?
Sevilen yarışma programı Survivor 18 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
18 OCAK TV 8 YAYIN AKIŞI
17.15 Survivor 2021
20.00 Survivor 2021- Yeni Bölüm
00.15 Survivor Ekstra - Canlı
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da Ada konseyi toplandı ve elenen isim duyuruldu. dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.
SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER
1. Poyraz
Birinci olan Poyraz, Reşat'ı aday gösterdi.