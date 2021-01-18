Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı yarışma programını takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam adaya Gönüllüler ve Ünlüler için ikişer tane yedek yarışmacı geliyor. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden birisi de Duygu Serap Salman oldu. Peki, Survivor Duygu kimdir? Duygu Serap Salman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Yaşı ve hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.