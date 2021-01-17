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    • 17.01.2021 18:08
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    • 17.01.2021 18:09
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    Bu akşam ekrana gelecek olan ATV’nin fenomen dizisi ? Öldü sanılan Dilşah’ın ortaya çıkışıyla herkes şoke olacak ve olayların seyrinin nasıl değişeceği merak konusu oldu. İzleyiciler gerçekten kim olduğunu ve hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Peki ? İşte merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hercai Dilşah gerçek adı ne?

    ATV'nin izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Daha önce yine ATV dizisi Gençliğim Eyvah'ta da başarılı rol üstlenen Aysun Metiner'in hayatı ile ilgili bilgiler merak edilerek izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Hercai Dilşah karakterine hayat veren Aysun Metiner hakkındaki detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    HERCAİ'NİN DİLŞAH'I AYSUN METİNER KİMDİR?

    Aysun Metiner, 1972'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka, Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı.

    AYSUN METİNER'İN DİZİLERİ

    Bir Litre Gözyaşı - 2018-günümüz - Şebnem (TV Dizi)
    Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma
    Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
    Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV Dizi)

    Para=Dolar - 2008Arda Sokaklar - 2007 2006 - Nilgün (TV Dizi)
    Şölen - 2007 - Zühre (TV Dizi)
    Adak- 2006 - Zülal (TV Dizi)
    Meyhanecinin Kızı - 2005 (TV Film)
    Kısmet Değilmiş - 2005 - Gülfem (TV Dizi)
    Gen - 2005 - Sara Hastası
    2 Genç Kız - 2004

    Tarçın Konuştu - 2004 (TV Dizi)
    Son Yaprak - 2004 - Doktor Nil (TV Dizi)
    Asmalı Konak Hayat - 2003 - Lale Karadağ
    Asmalı Konak - 2002 - Lale Karadağ (TV Dizi)
    Benimle Evlenir Misin - 2001 - Suzan Şenoğlu (TV Dizi)
    Yeni Hayat - 2001 - Handan (TV Dizi)
    Nasıl Evde Kaldım - 2001 - Leyla (TV Dizi)
    Bana Şans Dile - 2001 - Emel

    Şaşıfelek Çıkmazı - 2000 - Ceyda (TV Dizi)
    Bedel - 2000 - Aslı (TV Film)
    Çatısız Kadınlar - 1999 - Teresa (TV Dizi)
    Kurtlar Sofrası - 1999 - Gilda (TV Dizi)
    Örümcek - 1998 - Sabahat (TV Dizi)
    Sıdıka - 1997 - Ezgisu (TV Dizi)
    Sevda Rüzgarları - 1997 (TV Dizi)
    Sharpe's Mission- 1996 - Conchita (TV dizi)
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