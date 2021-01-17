ATV'nin izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Daha önce yine ATV dizisi Gençliğim Eyvah'ta da başarılı rol üstlenen Aysun Metiner'in hayatı ile ilgili bilgiler merak edilerek izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Hercai Dilşah karakterine hayat veren Aysun Metiner hakkındaki detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.