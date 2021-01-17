Hercai 55. bölümde fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük bir merakla izlenmeye başlandı. ATV'nin fenomen dizisi Hercai Pazar akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor. Dilşah'ın ortaya çıkışının olayları nasıl değiştireceği merak ediliyor. Peki Miran annesine kavuşacak mı? Hercai yeni bölümde Yaren ve Harun sahnesi de büyük heyecan yaratacak, patlayan silah kime isabet edecek? Diğer yandan Azize'nin de vurulup vurulmadığı merak konusu oldu. İşte Hercai yeni bölümden bilgiler…
HERCAİ 55. BÖLÜM FRAGMANI
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...''
Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar.
Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.