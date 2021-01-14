Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Babam Çok Değişti 2. bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Babam Çok Değişti fragman yayınlandı ve Deniz'in planının ne olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin komedi içerikli dizisinde bu akşam neler yaşanacak? İşte Babam Çok Değişti dizisine dair merak edilen tüm bilgiler…
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 2. BÖLÜM FRAGMANI
Mehmet Ali, Deniz'den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır.
Babam Çok Değişti'nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Aslı taşınmayı kafasına koymuş, yeni evi bulmuş hatta evdeki eşyaları toplamaya başlamıştır. Fakat Mehmet Ali, annesi Arife'ye taşınacakları gerçeğini henüz söylememiştir. Arife'ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söyleyen Mehmet Ali zor anlar yaşarken, Arife taşınacakları gerçeğini öğrenir. Arife'nin tepkisi merak konusuyken, Mehmet Ali'nin ilk aşkı Deniz tekrardan eve gelir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mehmet Ali'nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz'i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yalan üstüne yalan söyleyen Mehmet Ali, abisi Rıfkı'nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz'in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi'nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi'ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi'nin asıl amacı nedir?
Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan'ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur'u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ KONUSU NEDİR?
Babam Çok Değişti'nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Mehmet Ali'nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz'i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yalan üstüne yalan söyleyen Mehmet Ali, abisi Rıfkı'nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz'in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi'nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi'ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi'nin asıl amacı nedir?
Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan'ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur'u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağlar Çorumlu(Mehmet Ali Pamuk)
Şebnem Bozoklu (Aslı Pamuk)
Melek Baykal(Arife Pamuk)
Salih Kalyon (Kerami Pamuk)
Timur Acar (Rıfkı Pamuk)
Eslem Akar (Yağmur)
Bahar Süer (Ayfer)
Berke Üsdiken (Emre Güney)
Ecrin Su Çoban (Damla Pamuk)
Berat Efe Parlar (Oğulcan Pamuk)
Beste Bereket (Aydan Hemşire)
Rukan Demir (Çilem Hemşire)