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Rafet El Roman'ın kızlarının annesi Tuğba Altıntop "Otelde sevgilisiyle bastım" demişti... Eski eşin ihanet iddiasına yanıt!
Rafet El Roman'ın kızlarının annesi Tuğba Altıntop "Otelde sevgilisiyle bastım" demişti... Eski eşin ihanet iddiasına yanıt!
Tuğba Altıntop 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sık sık çapkınlıklarıyla da sık sık adından söz ettiren Rafet El Roman hakkında eski eşi Tuğba Altıntop'tan olay açıklama gelmişti. Rafet El Roman, 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı kızlarının annesi Tuğba Altıntop'un, "Sürpriz yapmaya gittim, otelde sevgilisiyle gördüm" açıklamasına yanıt verdi.
09.12.2020 18:27
- Son Güncelleme: 09.12.2020 18:38
Tuğba Altıntop 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu. Rafet El Roman'ın kızlarının annesi Tuğba Altıntop, eski eşinin kendisine ihanet ettiği yönündeki açıklamalarıyla güdeme bomba gibi düştü.
Tuğba Altıntop katıldığı bir programda yıllar önce olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Rafet El Roman hakkında "Bursa'da turne için kaldığı otele sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisiyle girdi" açıklamasında bulunmuştu. Tuğba Altıntop'un aldatma iddiasına ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan yanıt geldi. İşte ihanet iddiası hakkında Rafet El Roman'ın açıklaması...
'BİRİNCİSİ O YALAN'
Muhabirlerin konuyla ilgili soruları karşısında ünlü şarkıcı, "Birincisi o yalan, Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı. Hiç böyle bir şey yaşamadık aramızda" ifadelerini kullandı.
'ADIM ÇIKMIŞ ÇAPKINA İNMEZ MECNUN'A'
Çapkın olmadığını söyleyen Rafet El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun'a. Hayatımda biri olduğunda gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuştu.
'YENİDEN KURARIM HAYATIMI'
Muhabirlerin, "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna şarkıcı, "Tabii ki yine evlenirim. Yeniden kurarım hayatımı, yeniden başlarım her şeye. Aşk güzel bir şey" dedi.