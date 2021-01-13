Ekim 1953 doğumlu olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ünlü şarkıcı Serdar Ortaç arasındaki benzerlik sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs hakkında açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilgili bir paylaşımın altına "Serdar Ortaç değil mi bu?" şeklinde onlarca yorum yapıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken Serdar Ortaç ve Wang Yi arasındaki benzerlik çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyada bir sayfanın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilgili paylaşımının ardından altına "Sertaç Ortaç değil mi?" yorumları yapıldı. Paylaşıma binlerce beğeni yağarken Serdar Ortaç ile Wang Yi arasındaki benzerlik bu kadarı da olmaz dedirtti.