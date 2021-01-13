Ekim 1953 doğumlu olan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ünlü şarkıcı Serdar Ortaç arasındaki benzerlik sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs hakkında açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilgili bir paylaşımın altına "Serdar Ortaç değil mi bu?" şeklinde onlarca yorum yapıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken Serdar Ortaç ve Wang Yi arasındaki benzerlik çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI
Sosyal medyada bir sayfanın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ilgili paylaşımının ardından altına "Sertaç Ortaç değil mi?" yorumları yapıldı. Paylaşıma binlerce beğeni yağarken Serdar Ortaç ile Wang Yi arasındaki benzerlik bu kadarı da olmaz dedirtti.
SERDAR ORTAÇ KİMDİR?
1970 doğumlu Türk Pop müziği sanatçısı, besteci. 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da annesi Nesrin Ortaç ve babası Mehmet Ortaç'ın ilk oğlu olarak doğdu.
Üç kardeştiler; Serdar, Sertaç, Serkan. İlk öğretimini Kocamustafapaşa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.
Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna tesviye bölümünde liseyi bitirdi. Babası küçücük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. 1977 yılında torna dükkanında babasının yanında çalıştı, sokakta simit ve su sattı, iş hayatını öğrendi.
Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı. Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.
1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.
1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.
1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı.
Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.
3. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı.
4. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı.
5. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı.
6. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.
2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah"adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.
2005'in ilk haftasında "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde hem "En Çok Albüm Satan Sanatçı" hem de "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.
Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç'ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı.