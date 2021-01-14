Serpil Gül kimdir? Masumlar Apartmanı'nın yeni oyuncusu Serpil Gül kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi güçlü oyuncu kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmayan Serpil Gül hakkında merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki Masumlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimler?
SERPİL GÜL KİMDİR?
Başarılı usta oyuncu, 1962'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.
Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018'de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.
DİZİLERİ
Ölene Kadar (Sabiha, 2016)
Yaralı Yürek (Cevriye, 2007)
Kırık Kanatlar (Lena, 2005)
FİLMLERİ
Körfez (Nihal, 2017)
Mucize (Güle'nin Annesi, 2014)
Benim İçin Üzülme (Meryem, 2012)
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer