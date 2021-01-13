Survivor bugün var mı, neden yok soruları hakkındaki araştırmalar artışa geçti. TV 8 ekranlarında belirli günlerde ekranlara gelen Survivor 2021'in bugün kanalın yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu kapsamda Survivor hayranları yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Ocak TV8 yayın akışında yer alan yapımlar...
SURVİVOR BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM TARİHİ...
Survivor yeni bölüm yerine Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlarda olacak. Sevilen yarışma programı Survivor 14 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
İşte 13 Ocak TV8 yayın akışı;
13 OCAK TV 8 YAYIN AKIŞI
17.45 Survivor Panaroma
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir - Yeni Bölüm
00.15 Kırmızı Oda
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da Ada konseyi toplandı ve elenen isim duyuruldu. dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.
SMS SIRALAMASI GÖNÜLLÜLER
1. Poyraz
Birinci olan Poyraz, Reşat'ı aday gösterdi.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Başa baş giden büyük mücadele sonunda kazanan takım Ünlüler Takımı oldu. Mücadele 10'a 8'lik skorla sonuçlandı.
11 OCAK SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının 10'a 8'lik skorla kazandığı mücadele sonrası ada konseyi toplandı. Eleme adayı Gönüllüler Takımı'ndan çıktı. Oylama sonucunda Dora 2. eleme adayı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı Sena olarak belirlenmişti.
SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?
2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir'in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir. Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir'de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu.
Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir. Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.