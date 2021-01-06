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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olay yaratan evinde korkutan yangın! Az kalsın kül oluyordu...
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olay yaratan evinde korkutan yangın! Az kalsın kül oluyordu...
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olay yaratan evinde korkutan yangın! İtfaiyeciler tarafından kontrol altına alınarak son anda kül olmaktan kurtulan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın paylaşamadığı evi, Zekeriyaköy sakinlerini korkuttu. 2018 yılında evlendiği eşi Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz, eski eşinden evini geri almak için geçtiğimiz aylarda harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Eski eşi Feyza Aktan hakkında, "Evimi gasp etti" diyerek şikayetçi olan Özcan Deniz'in olay yaratan evinde geç saatlerde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
06.01.2021 14:55
- Son Güncelleme: 06.01.2021 14:59
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olay yaratan evinde korkutan yangın! Az kalsın kül oluyordu... Ünlü şarkıcı- oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturdu.
Özcan Deniz 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanan ve ardından birlikte tatile çıktıkları öğrenilen çift, tatilin ardından yeniden ayrılık kararı aldı.
İddiaya göre; Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti. Ancak Feyza Aktan, evliyken yaşadıkları evden çıkmayınca, Özcan Deniz de gasp iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.
Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.