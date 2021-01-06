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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olay yaratan evinde korkutan yangın! Az kalsın kül oluyordu...

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın olay yaratan evinde korkutan yangın! İtfaiyeciler tarafından kontrol altına alınarak son anda kül olmaktan kurtulan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın paylaşamadığı evi, Zekeriyaköy sakinlerini korkuttu. 2018 yılında evlendiği eşi Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz, eski eşinden evini geri almak için geçtiğimiz aylarda harekete geçerek suç duyurusunda bulundu. Eski eşi Feyza Aktan hakkında, "Evimi gasp etti" diyerek şikayetçi olan Özcan Deniz'in olay yaratan evinde geç saatlerde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

06.01.2021 14:55 - Son Güncelleme: 06.01.2021 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





