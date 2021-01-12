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    • Magazin
    • 12.01.2021 20:10
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    • 12.01.2021 20:10
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    Tipi başta anladı ajan çıkıyor! : Bundan sonrası tufan...

    Tipi başta anladı ajan çıkıyor! izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken izleyicilerden "Bundan sonrası tufan..." yorumları geliyor. Tipi'nin inatla Rafet'in çaldığını itiraf etmemesi üzerine İlyas, Tipi'yi infaz etmek için harekete geçmek zorunda kaldı. Tam o esnada Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan arttı. Ayrıca Tipi'nin Ebru'yu telefon görüşürken yakalaması ve "Gizli olanı sevmem" demesi çok daha önceki şüphesinin haklı çıktığını gösterdi. Şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 179. bölüm fragmanı yayında mı?

    Salı günleri efsane haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 179. bölüm fragmanında neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 178. bölümünde Ceylan içlerindeki haini bulmak için büyük çaba sarf etti. Heyecan verici sahnelerin yer aldığı dizide Tipi'nin Ebru'yu telefon görüşürken yakalaması ve "Gizli olanı sevmem" demesi çok daha önceki şüphesinin haklı çıktığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ayrıca izleyiciler Ceylan'ın hain olduğunu anladığı Ebru'yu vuracağını tahmin ediyor. EDHO 179. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO'nun yeni bölümü gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak. İşte son bölümde çok konuşulan sahne...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI

    EDHO'nun yeni bölüm geçen hafta yayınlanmadı. Dizi bu hafta da izleyici karşısına olmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.

    EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Dizi 19 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

    12 OCAK 2021 ATV YAYIN AKIŞI

    19.00 ATV Ana Haber
    19.45 Kupa Günlüğü
    20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

    İşte son bölümde yaşananlar;

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

    İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

    YAMANLARIN HAİN PLANI

    Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

    KORKMAZLARIN AMACI NE?

    Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

    HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

    Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir.

    Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

    FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

    Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

    İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?

    Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.

    Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

    EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR

    Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.

    Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

    CEYLAN KİME SIKACAK?

    Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
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    Haberler Magazin Tipi başta anladı ajan çıkıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı: Bundan sonrası tufan...