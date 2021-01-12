Salı günleri efsane haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 179. bölüm fragmanında neler olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 178. bölümünde Ceylan içlerindeki haini bulmak için büyük çaba sarf etti. Heyecan verici sahnelerin yer aldığı dizide Tipi'nin Ebru'yu telefon görüşürken yakalaması ve "Gizli olanı sevmem" demesi çok daha önceki şüphesinin haklı çıktığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ayrıca izleyiciler Ceylan'ın hain olduğunu anladığı Ebru'yu vuracağını tahmin ediyor. EDHO 179. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO'nun yeni bölümü gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak. İşte son bölümde çok konuşulan sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun yeni bölüm geçen hafta yayınlanmadı. Dizi bu hafta da izleyici karşısına olmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.