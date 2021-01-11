1999 - 2002 yılları arasında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. 2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.

'Kiralık Aşk' TV dizisinde 'Selim' karakterini ardından 'Keşif' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı ve halen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır.