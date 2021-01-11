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    • Magazin
    • 12.01.2021 01:56
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    • 12.01.2021 01:56
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    Herkesin dilinde! 'nun Hızır Ali Çakırbeyli'si hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! meğerse...

    Karizmasıyla herkesin dilinde... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren dizide Hızır Çakırbeyli'nin oğlunu canlandırıyor. Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşırttı. İşte 'nun Hızır Ali Çakırbeyli'si hakkındaki bilgiler ve bir çok ünlünün memleketleri...

    EDHO'nun Hızır Ali'si hakkındaki gerçek şaşırttı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Hızır Çakırbeyli'nin oğlunu canlandırıyor.

    Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşırttı.

    YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?
    Yalçın Hafızoğlu 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

    1999 - 2002 yılları arasında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. 2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.

    'Kiralık Aşk' TV dizisinde 'Selim' karakterini ardından 'Keşif' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı ve halen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır.

    Murat Ünalmış: Kayseri


    Ahu Tuğba: İstanbul

    Necati Şaşmaz: Elazığ

    Nihat Nikerel: Çorum


    Nurgül Yeşilçay: Afyon


    Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


    Hilal Altınbilek - İzmir


    Bensu Soral - Bursa


    Tamer Karadağlı - Kars

    Burak Özçivit - Gaziantep


    Didem Balçın - Ankara

    Celal Yonat - Sivas


    Hadise - Sivas


    Alparslan Özmol - Bursa


    Songül Karlı: Tokat
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    Haberler Magazin Herkesin dilinde! EDHO'nun Hızır Ali Çakırbeyli'si hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Yalçın Hafızoğlu meğerse...