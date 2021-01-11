Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Hızır Çakırbeyli'nin oğlunu canlandırıyor.
Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşırttı.
YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?
Yalçın Hafızoğlu 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1999 - 2002 yılları arasında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. 2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.
'Kiralık Aşk' TV dizisinde 'Selim' karakterini ardından 'Keşif' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı ve halen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır.
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